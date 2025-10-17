ANALYSE-FLASH: RBC belässt Porsche AG auf 'Sector Perform' - Ziel 42 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Porsche AG (Porsche vz) nach der Ernennung eines neuen Vorstandschefs auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Die Ankündigung, dass ein neuer Porsche-Chef nur noch Vorstandschef für den Sportwagenbauer sein und keine Doppelrolle als Chef von Porsche und Volkswagen innehaben werde, sei hinlänglich erwartet worden, schrieb Tom Narayan am Freitag. Mit Michael Leiters habe man eine Führungskraft mit Erfahrung bei McLaren, Ferrari und zuvor auch schon Porsche berufen, dies sei eine weise Entscheidung./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 14:06
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|Datum
|Rating
|Analyst
|21:26
|Porsche vz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:16
|Porsche vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:21
|Porsche vz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.10.2025
|Porsche vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.2025
|Porsche vz Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:16
|Porsche vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.2025
|Porsche vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.2025
|Porsche vz Buy
|Deutsche Bank AG
|10.10.2025
|Porsche vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.2025
|Porsche Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|21:26
|Porsche vz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:21
|Porsche vz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.10.2025
|Porsche vz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.2025
|Porsche vz Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.2025
|Porsche Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.09.2025
|Porsche Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.2025
|Porsche Verkaufen
|DZ BANK
|16.06.2025
|Porsche Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|02.05.2025
|Porsche Verkaufen
|DZ BANK
|25.04.2025
|Porsche Underweight
|Morgan Stanley
