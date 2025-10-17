DAX23.831 -1,8%Est505.607 -0,8%MSCI World4.298 +0,1%Top 10 Crypto14,32 -4,1%Nas22.690 +0,6%Bitcoin91.192 -1,3%Euro1,1670 -0,2%Öl61,33 +0,5%Gold4.226 -2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 D-Wave Quantum A3DSV9 Allianz 840400 Plug Power A1JA81 HENSOLDT HAG000 thyssenkrupp 750000 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen mit leichtem Rebound -- DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Conti übertrifft Prognosen -- BYD, Novo Nordisk, Diginex, European Lithium, Gold, Bitcoin, HPE, Meta im Fokus
Top News
Novo Nordisk-Aktie unter Druck: Trump verkündet Kosten für Gewichtssenker Ozempic Novo Nordisk-Aktie unter Druck: Trump verkündet Kosten für Gewichtssenker Ozempic
Gigantische Minting-Panne im Stablecoin-Sektor um PayPal: Wie aus 300 Millionen 300 Billionen wurden Gigantische Minting-Panne im Stablecoin-Sektor um PayPal: Wie aus 300 Millionen 300 Billionen wurden
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZertifikateAwards: Jetzt für finanzen.net zero abstimmen und eine Reise nach Berlin gewinnen!

ANALYSE-FLASH: RBC belässt Porsche AG auf 'Sector Perform' - Ziel 42 Euro

17.10.25 21:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
42,81 EUR 1,61 EUR 3,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Porsche AG (Porsche vz) nach der Ernennung eines neuen Vorstandschefs auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Die Ankündigung, dass ein neuer Porsche-Chef nur noch Vorstandschef für den Sportwagenbauer sein und keine Doppelrolle als Chef von Porsche und Volkswagen innehaben werde, sei hinlänglich erwartet worden, schrieb Tom Narayan am Freitag. Mit Michael Leiters habe man eine Führungskraft mit Erfahrung bei McLaren, Ferrari und zuvor auch schon Porsche berufen, dies sei eine weise Entscheidung./rob/ajx/he

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 14:06

Ausgewählte Hebelprodukte auf Porsche vz.

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche vz.

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

DatumRatingAnalyst
21:26Porsche vz Sector PerformRBC Capital Markets
12:16Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:21Porsche vz Sector PerformRBC Capital Markets
16.10.2025Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025Porsche vz BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12:16Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.10.2025Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025Porsche vz BuyDeutsche Bank AG
10.10.2025Porsche vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.09.2025Porsche OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
21:26Porsche vz Sector PerformRBC Capital Markets
08:21Porsche vz Sector PerformRBC Capital Markets
10.10.2025Porsche vz HoldJefferies & Company Inc.
24.09.2025Porsche vz HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.2025Porsche Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
22.09.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
06.08.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
16.06.2025Porsche UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
02.05.2025Porsche VerkaufenDZ BANK
25.04.2025Porsche UnderweightMorgan Stanley

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen