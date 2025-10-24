Porsche vz. Aktie
Marktkap. 41,04 Mrd. EURKGV 14,78 Div. Rendite 3,95%
WKN PAG911
ISIN DE000PAG9113
Symbol DRPRF
Porsche vz Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Porsche AG von 64 auf 58 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. In Reaktion auf die Quartalszahlen des Sportwagenbauers habe er seine Gewinnschätzungen für das Geschäftsjahr 2026 um 14 Prozent reduziert, schrieb Jose M Asumendi in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Dies reflektiere das geringer erwartete Umsatzwachstum, das von einigen Produktumstellungen bei den Modellen Boxster und Cayman beeinflusst werde. Die Qualität von Porsche als Vermögenswert zeige sich aber weiterhin beim Free Cashflow./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 20:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 20:19 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Porsche
Zusammenfassung: Porsche vz. Overweight
|Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
58,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
46,92 €
|Abst. Kursziel*:
23,61%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
46,21 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,51%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
43,68 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|24.10.25
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.10.25
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|17.10.25
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.10.25
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.25
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.10.25
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.10.25
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|17.10.25
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.10.25
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.25
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.10.25
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.25
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|10.10.25
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|16.06.25
|Porsche vz. Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|02.05.25
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|25.04.25
|Porsche vz. Underweight
|Morgan Stanley
|24.10.25
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.10.25
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|17.10.25
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.10.25
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.10.25
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.