DAX 24.240 +0,1%ESt50 5.675 +0,1%MSCI World 4.371 +0,6%Top 10 Crypto 14,88 -2,1%Nas 23.205 +1,2%Bitcoin 95.856 +0,4%Euro 1,1625 +0,0%Öl 65,69 -0,4%Gold 4.112 %
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA D-Wave Quantum A3DSV9 Porsche vz. PAG911 Intel 855681 SAP 716460 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Blick: DAX geht im Plus ins Wochenende -- US-Börsen schließen stärker -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT, Lufthansa, DroneShield, SuperMicro, TKMS, Beyond Meat, Dow im Fokus
Top News
Vision oder Realität? Milliardär Ricardo Salinas sieht Bitcoin bei 1,5 Millionen US-Dollar Vision oder Realität? Milliardär Ricardo Salinas sieht Bitcoin bei 1,5 Millionen US-Dollar
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Porsche vz. Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
46,21 EUR +1,40 EUR +3,12 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 41,04 Mrd. EUR

KGV 14,78 Div. Rendite 3,95%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN PAG911

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000PAG9113

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DRPRF

JP Morgan Chase & Co.

Porsche vz Overweight

08:01 Uhr
Porsche vz Overweight
Aktie in diesem Artikel
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
46,21 EUR 1,40 EUR 3,12%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Porsche AG von 64 auf 58 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. In Reaktion auf die Quartalszahlen des Sportwagenbauers habe er seine Gewinnschätzungen für das Geschäftsjahr 2026 um 14 Prozent reduziert, schrieb Jose M Asumendi in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Dies reflektiere das geringer erwartete Umsatzwachstum, das von einigen Produktumstellungen bei den Modellen Boxster und Cayman beeinflusst werde. Die Qualität von Porsche als Vermögenswert zeige sich aber weiterhin beim Free Cashflow./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 20:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 20:19 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Porsche

Zusammenfassung: Porsche vz. Overweight

Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
58,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
46,92 €		 Abst. Kursziel*:
23,61%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
46,21 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,51%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,68 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

24.10.25 Porsche vz. Sector Perform RBC Capital Markets
24.10.25 Porsche vz. Market-Perform Bernstein Research
17.10.25 Porsche vz. Sector Perform RBC Capital Markets
17.10.25 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.10.25 Porsche vz. Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

dpa-afx Sonderkosten Porsche-Aktie dennoch höher: Operativer Gewinn bricht wegen Sonderkosten ein Porsche-Aktie dennoch höher: Operativer Gewinn bricht wegen Sonderkosten ein
finanzen.net XETRA-Handel: MDAX bewegt schlussendlich im Plus
EQS Group EQS-News: Porsche AG erzielt robusten Netto Cashflow in herausforderndem Umfeld
dpa-afx VW-Aktie mit leichtem Plus: Nächste Woche keine Produktionsstopps bei VW - Tochter Audi mit Personalie
finanzen.net Porsche vz Aktie News: Porsche vz legt am Nachmittag zu
finanzen.net MDAX aktuell: MDAX nachmittags in Grün
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX am Freitagmittag schwächer
finanzen.net Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Freitagmittag auf grünem Terrain
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zum Start in der Gewinnzone
EQS Group EQS-News: Porsche AG reports robust net cash flow in a challenging market environment
EQS Group EQS-News: Powerful and engaging: Porsche launches the first all-electric Macan GTS
EQS Group EQS-News: Dr. Michael Leiters will become CEO of Porsche AG on January 1, 2026
EQS Group EQS-Adhoc: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG: Possible changes in the Executive Board
EQS Group EQS-AFR: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-News: Porsche reports robust delivery figures despite a challenging environment
EQS Group EQS-News: Porsche AG sets final steps in the realignment of its product strategy
EQS Group EQS-Adhoc: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG: Strategic Realignment of product portfolio; Forecast adjustment and adjustment of midterm expectations
RSS Feed
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) zu myNews hinzufügen