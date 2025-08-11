K+S Aktie
Marktkap. 2,31 Mrd. EURDiv. Rendite 1,43%
WKN KSAG88
ISIN DE000KSAG888
Symbol KPLUF
K+S Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für K+S von 11,70 auf 11,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Ein Abbauprojekt eines Wettbewerbers verzögere sich und damit sei ein Angebotsüberhang bei Düngemitteln etwas aufgeschoben, schrieb Chris Counihan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sei aber immer noch absehbar. Die eingepreisten Szenarien für die Preise brasilianischer Pottasche seien zu hoch./rob/tih/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 11:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: K+S
Zusammenfassung: K+S Underperform
|Unternehmen:
K+S AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
11,50 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
13,12 €
|Abst. Kursziel*:
-12,35%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
12,98 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-11,40%
|
Analyst Name:
Chris Counihan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
14,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu K+S AG
|08:16
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.25
|K+S Buy
|Warburg Research
|12.08.25
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.25
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.25
|K+S Halten
|DZ BANK
|08:16
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.25
|K+S Buy
|Warburg Research
|12.08.25
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.25
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.25
|K+S Halten
|DZ BANK
|08:16
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.25
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.25
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|29.07.25
|K+S Sell
|UBS AG
|29.07.25
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.25
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.25
|K+S Halten
|DZ BANK
|15.07.25
|K+S Halten
|DZ BANK
|15.07.25
|K+S Halten
|DZ BANK
|10.06.25
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.