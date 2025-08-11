Jefferies & Company Inc.

K+S Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für K+S von 11,70 auf 11,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Ein Abbauprojekt eines Wettbewerbers verzögere sich und damit sei ein Angebotsüberhang bei Düngemitteln etwas aufgeschoben, schrieb Chris Counihan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sei aber immer noch absehbar. Die eingepreisten Szenarien für die Preise brasilianischer Pottasche seien zu hoch./rob/tih/bek

