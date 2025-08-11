DAX 24.025 -0,2%ESt50 5.352 +0,3%Top 10 Crypto 16,70 +0,8%Dow 44.459 +1,1%Nas 21.682 +1,4%Bitcoin 102.046 -0,9%Euro 1,1710 +0,3%Öl 66,16 +0,1%Gold 3.357 +0,3%
Heute im Fokus
Nach Inflationsdaten: DAX startet höher -- Asiens Börsen fest - Nikkei mit Rekord -- RENK mit starker Auftragslage -- E.ON steigert Gewinn -- TUI schlägt Erwartungen -- Porsche SE im Fokus
Top News
Bernstein Research veröffentlicht Investment-Empfehlung: Henkel vz-Aktie mit Market-Perform Bernstein Research veröffentlicht Investment-Empfehlung: Henkel vz-Aktie mit Market-Perform
Beiersdorf-Aktie: Bernstein Research vergibt Bewertung Beiersdorf-Aktie: Bernstein Research vergibt Bewertung
K+S Aktie

Marktkap. 2,31 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,43%
WKN KSAG88

ISIN DE000KSAG888

Symbol KPLUF

Jefferies & Company Inc.

K+S Underperform

08:16 Uhr
K+S Underperform
K+S AG
12,98 EUR -0,13 EUR -0,99%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für K+S von 11,70 auf 11,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Ein Abbauprojekt eines Wettbewerbers verzögere sich und damit sei ein Angebotsüberhang bei Düngemitteln etwas aufgeschoben, schrieb Chris Counihan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sei aber immer noch absehbar. Die eingepreisten Szenarien für die Preise brasilianischer Pottasche seien zu hoch./rob/tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 11:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

