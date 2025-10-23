DAX24.112 -0,2%Est505.659 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,95 +0,2%Nas22.740 -0,9%Bitcoin94.475 +1,9%Euro1,1587 -0,2%Öl65,82 +2,3%Gold4.114 +0,5%
Fokus auf Aktienkurs

K+S Aktie News: K+S zeigt sich am Donnerstagmittag gestärkt

23.10.25 12:04 Uhr
K+S Aktie News: K+S zeigt sich am Donnerstagmittag gestärkt

Die Aktie von K+S zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die K+S-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 11,64 EUR.

Die K+S-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:44 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 11,64 EUR. Kurzfristig markierte die K+S-Aktie bei 11,73 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,54 EUR. Bisher wurden heute 110.260 K+S-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 17,07 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.06.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die K+S-Aktie somit 31,81 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.12.2024 bei 10,29 EUR. Mit einem Kursverlust von 11,60 Prozent würde die K+S-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,140 EUR. Im Vorjahr hatte K+S 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 12,86 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte K+S am 12.08.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -9,68 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,03 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat K+S in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,30 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 871,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 873,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 11.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte K+S möglicherweise am 12.11.2026 präsentieren.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -3,672 EUR je K+S-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

Nachrichten zu K+S AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu K+S AG

DatumRatingAnalyst
14.10.2025K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025K+S SellDeutsche Bank AG
19.09.2025K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
15.09.2025K+S SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.09.2025K+S BuyWarburg Research
