K+S Aktie News: K+S am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von K+S. Das Papier von K+S gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 11,41 EUR abwärts.

Um 15:49 Uhr fiel die K+S-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 11,41 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die K+S-Aktie bis auf 11,37 EUR. Bei 11,46 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 94.095 K+S-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,07 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.06.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die K+S-Aktie derzeit noch 49,61 Prozent Luft nach oben. Am 30.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,29 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,82 Prozent unter dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie.

Für K+S-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,140 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 12,86 EUR für die K+S-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte K+S am 12.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -9,68 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das K+S ein Ergebnis je Aktie von -0,03 EUR vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat K+S 871,20 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 873,80 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.

2025 dürfte K+S einen Verlust von -3,672 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel hätten Anleger an einem K+S-Investment von vor 10 Jahren verloren

MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in K+S von vor 5 Jahren eingebracht

K+S: Noch steht das EBITDA-Ziel