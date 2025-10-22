NACHBÖRSE/XDAX fast unverändert bei 24.154 Punkten - SAP fallen nach Zahlen
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Mit Abgaben von nachbörslich rund 2 Prozent haben SAP auf die Veröffentlichung der Drittquartalszahlen reagiert. SAP hat im dritten Quartal ein nur etwas langsameres Cloud-Wachstum als im Vorquartal verzeichnet. Für das Gesamtjahr sieht der Walldorfer Konzern das Cloud-Wachstum allerdings nur noch am unteren Ende der Prognosespanne. Für das Betriebsergebnis wird SAP dagegen etwas zuversichtlicher.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.20 Uhr 17.30 Uhr
24.154 24.151 +0%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt
(END) Dow Jones Newswires
October 22, 2025 16:37 ET (20:37 GMT)
Nachrichten zu SAP SE
Analysen zu SAP SE
