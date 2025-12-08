DAX24.076 +0,2%Est505.721 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,34 +2,4%Nas23.578 +0,3%Bitcoin78.858 +1,8%Euro1,1652 +0,1%Öl63,10 -1,2%Gold4.213 +0,4%
Medienbericht

Confluent-Aktie +28%: Milliardenschwere Übernahme durch IBM steht offenbar kurz bevor

08.12.25 12:30 Uhr
NASDAQ-Aktie Confluent hebt ab: NYSE-Titel IBM offenbar kurz vor Confluent-Übernahme - einer der größten Deals der letzten Jahre? | finanzen.net

Der IT-Konzern IBM steht einem Bericht zufolge kurz vor der Übernahme des Dateninfrastruktur-Unternehmens Confluent.

Der Kaufpreis solle bei rund elf Milliarden US-Dollar (9,4 Mrd Euro) liegen, berichtete das "Wall Street Journal" in der Nacht zum Montag und berief sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen. Für IBM wäre es eine der größten Übernahmen der vergangenen Jahre. An der Börse wurde Confluent zuletzt mit rund acht Milliarden Dollar bewertet.

Confluent hat sich auf das Management von Daten spezialisiert, die für die Entwicklung künstlicher Intelligenz wichtig sind. Zuletzt hatten Übernahmen in diesem Bereich zugenommen. So verkündete Salesforce im Mai den Kauf von Informatica und IBM vollzog im Februar die Übernahme von Hashicorp.

Im vorbörslichen NYSE-Handel verliert die IBM-Aktie zeitweise 0,15 Prozent auf 307,47 US-Dollar, während die Confluent-Papiere an der NASDAQ um 28,13 Prozent auf 29,65 US-Dollar steigen.

/stw/zb/nas

FRANKFURT (dpa-AFX)

