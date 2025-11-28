Salesforce Aktie
Marktkap. 189,04 Mrd. EURKGV 53,71 Div. Rendite 0,47%
WKN A0B87V
ISIN US79466L3024
Symbol CRM
Salesforce Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Salesforce mit einem Kursziel von 375 US-Dollar auf "Buy" belassen. Eine Umfrage unter Geschäftspartnern des Softwarekonzerns habe ein neutrales bis positives Bild ergeben, schrieb Brent Thill in seiner Einschätzung vom Sonntagabend. Er sieht für die Konsensschätzungen kaum Spielraum nach oben und geht davon aus, dass der Aktienkurs erst einmal in der Nähe der jüngsten Tiefs verharren dürfte. Bei den Aktienrückkäufen erwartet er im zweiten Halbjahr 2026 eine deutliche Steigerung im Vergleich zur ersten Jahreshälfte./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2025 / 21:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.11.2025 / 21:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Salesforce Buy
|Unternehmen:
Salesforce
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 375,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 230,54
|Abst. Kursziel*:
62,66%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 229,54
|Abst. Kursziel aktuell:
63,37%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 318,75
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Salesforce
|09:01
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.25
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.25
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.25
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|29.08.25
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:01
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.25
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.25
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.25
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|29.08.25
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:01
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.25
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.25
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.08.25
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.01.23
|Salesforce Underperform
|Bernstein Research
|19.06.20
|Salesforce Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.05.16
|Salesforce Underperform
|Bernstein Research
|19.11.15
|Salesforce Underperform
|Bernstein Research
|19.11.15
|Salesforce verkaufen
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.25
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|18.08.25
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.08.25
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|09.06.25
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.05.25
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets