Heute im Fokus
DAX gibt nach -- Asiens Börsen schließen uneins - Nikkei tiefrot -- HUGO BOSS offenbar vor AR-Wechsel -- Bitcoin knickt ein -- DroneShield, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Siemens Energy, TKMS im Fokus
Top News
Schwacher Start für den DAX in den Dezember - Handelszeiten verlängert
Ethereum rüstet sich für die Quanten-Ära: Vitalik Buterin stellt Roadmap bis 2028 vor
Salesforce Aktie

Salesforce Aktien-Sparplan
198,04 EUR -1,16 EUR -0,58 %
STU
229,54 USD +1,45 USD +0,64 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 189,04 Mrd. EUR

KGV 53,71 Div. Rendite 0,47%
WKN A0B87V

ISIN US79466L3024

Symbol CRM

Jefferies & Company Inc.

Salesforce Buy

09:01 Uhr
Salesforce Buy
Salesforce
198,04 EUR -1,16 EUR -0,58%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Salesforce mit einem Kursziel von 375 US-Dollar auf "Buy" belassen. Eine Umfrage unter Geschäftspartnern des Softwarekonzerns habe ein neutrales bis positives Bild ergeben, schrieb Brent Thill in seiner Einschätzung vom Sonntagabend. Er sieht für die Konsensschätzungen kaum Spielraum nach oben und geht davon aus, dass der Aktienkurs erst einmal in der Nähe der jüngsten Tiefs verharren dürfte. Bei den Aktienrückkäufen erwartet er im zweiten Halbjahr 2026 eine deutliche Steigerung im Vergleich zur ersten Jahreshälfte./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2025 / 21:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.11.2025 / 21:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Salesforce Buy

Unternehmen:
Salesforce		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 375,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 230,54		 Abst. Kursziel*:
62,66%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 229,54		 Abst. Kursziel aktuell:
63,37%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 318,75

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Salesforce

09:01 Salesforce Buy Jefferies & Company Inc.
16.10.25 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.09.25 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.09.25 Salesforce Neutral UBS AG
29.08.25 Salesforce Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

