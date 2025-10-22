SAP sieht Cloud-Wachstum 2025 am unteren Ende der Prognosespanne

DOW JONES--SAP hat im dritten Quartal ein nur etwas langsameres Cloud-Wachstum als im Vorquartal verzeichnet. Für das Gesamtjahr sieht der Walldorfer Konzern das Cloud-Wachstum allerdings nur noch am unteren Ende der Prognosespanne. Für das Betriebsergebnis wird SAP dagegen etwas zuversichtlicher.

Wer­bung Wer­bung

Der Cloud-Umsatz legte im Quartal währungsbereinigt um 27 Prozent auf 5,29 Milliarden Euro zu. Analysten hatten im Konsens von Visible Alpha mit 5,31 Milliarden gerechnet. Im zweiten Quartal hatte das Wachstum 28 Prozent betragen.

Für das laufende Jahr prognostiziert SAP nun ein währungsbereinigtes Cloud-Wachstum am unteren Ende der Spanne von 26 bis 28 Prozent auf 21,6 bis 21,9 Milliarden Euro. Cloud- und Software zusammengenommen sollen weiterhin um 11 bis 13 Prozent auf 33,1 bis 33,6 Milliarden Euro zulegen. Das operative Ergebnis soll nun am oberen Ende der Spanne von 10,3 bis 10,6 Milliarden Euro liegen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/mpt

(END) Dow Jones Newswires

October 22, 2025 16:31 ET (20:31 GMT)