K+S Aktie News: K+S am Dienstagmittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von K+S. Zuletzt fiel die K+S-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 11,38 EUR ab.

Um 11:49 Uhr fiel die K+S-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 11,38 EUR ab. Im Tief verlor die K+S-Aktie bis auf 11,33 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,48 EUR. Von der K+S-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 117.548 Stück gehandelt.

Am 20.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,07 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 50,00 Prozent. Am 30.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 10,29 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,150 EUR an K+S-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,140 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 12,86 EUR.

K+S gewährte am 12.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -9,68 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,03 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 871,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 873,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die K+S-Bilanz für Q3 2025 wird am 11.11.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --3,672 EUR je K+S-Aktie.

