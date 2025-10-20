K+S Aktie News: K+S am Vormittag schwächer

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 11,35 EUR abwärts.

Um 09:04 Uhr fiel die K+S-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 11,35 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die K+S-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 11,29 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,33 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 33.376 K+S-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,07 EUR) erklomm das Papier am 20.06.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die K+S-Aktie 50,40 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 10,29 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.12.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,34 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten K+S-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,150 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,140 EUR. Analysten bewerten die K+S-Aktie im Durchschnitt mit 12,86 EUR.

Am 12.08.2025 hat K+S die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -9,68 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das K+S ein Ergebnis je Aktie von -0,03 EUR vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 871,20 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 873,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 11.11.2025 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 12.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -3,672 EUR je K+S-Aktie.

