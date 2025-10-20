DAX24.291 +1,9%Est505.687 +1,4%MSCI World4.343 +1,1%Top 10 Crypto14,94 +0,6%Nas22.997 +1,4%Bitcoin95.646 +2,6%Euro1,1656 -0,1%Öl60,45 -1,5%Gold4.349 +2,3%
Heute im Fokus
Handelsstreit im Fokus: DAX letztlich wieder über 24.000-Punkte-Marke -- Börsengang von TKMS -- Novo Nordisk, Rüstungstitel, DroneShield, Lufthansa, Roche, L'Oreal & Kering, Plug Power im Fokus
Index-Performance im Fokus

Handel in New York: NASDAQ 100 mittags in der Gewinnzone

20.10.25 18:00 Uhr
Handel in New York: NASDAQ 100 mittags in der Gewinnzone

Heute zeigen sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Am Montag tendiert der NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ 1,32 Prozent höher bei 25.146,21 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,698 Prozent höher bei 24.991,10 Punkten in den Montagshandel, nach 24.817,95 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 24.988,67 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 25.173,91 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, einen Stand von 24.626,25 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, den Wert von 23.065,47 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.10.2024, wies der NASDAQ 100 20.324,04 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 19,88 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 25.195,28 Punkten. Bei 16.542,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit ON Semiconductor (+ 5,52 Prozent auf 55,43 USD), Lululemon Athletica (+ 5,36 Prozent auf 176,39 USD), Enphase Energy (+ 4,46) Prozent auf 38,19 USD), Apple (+ 4,44 Prozent auf 263,49 USD) und PayPal (+ 4,33 Prozent auf 59,23 EUR). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil AppLovin (-3,04 Prozent auf 581,10 USD), Constellation Energy (-1,75 Prozent auf 379,72 USD), O Reilly Automotive (-1,56 Prozent auf 100,02 USD), Marvell Technology (-1,40 Prozent auf 86,72 USD) und Charter A (-0,86 Prozent auf 250,99 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 11.197.552 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,818 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Comcast-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,27 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Apple und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
mehr Analysen