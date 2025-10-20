WDH/Aktien Frankfurt Schluss: Dax kehrt deutlich über 24.000 Punkte zurück

(Tippfehler im letzten Satz korrigiert: ausgegliederte)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Starke Rüstungswerte und die steigenden Überseebörsen haben am Montag am deutschen Aktienmarkt die Stimmung deutlich verbessert. Unter anderem vollzogen die Börsen den jüngsten Kursanstieg an den US-Börsen nach.

Der DAX kehrte über die Marke von 24.000 Punkten zurück, unter die er am Freitag abgerutscht war. Aus dem Handel ging der deutsche Leitindex 1,80 Prozent höher bei 24.258,80 Punkten. Der MDAX mit den mittelgroßen Unternehmen zog am Montag um 2,36 Prozent auf 30.209,22 Punkte an.

"Unter 24.000 Punkten kann sich der Dax seiner Unterstützer und Käufer auch weiterhin sicher sein", hieß es von Expertin Christine Romer vom Broker CMC Markets. "So schnell wie der Index unter die psychologische Barriere abtaucht, so schnell setzt er sich von ihr auch wieder nach oben ab". Dies spreche für eine robuste Verfassung des deutschen Aktienmarktes.

Entspannungszeichen im Handelsstreit zwischen den Vereinigten Staaten und China und nachlassende Sorgen um US-Regionalbanken hatten am Freitag im Verlauf bereits den New Yorker Aktienmärkten nach oben geholfen und dies setzte sich zu Wochenbeginn fort. Erfolgreich verlief in Deutschland der erste Handelstag für die ausgegliederte Thyssenkrupp-Marinetochter TKMS./tih/he