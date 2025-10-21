K+S Aktie News: K+S am Vormittag nahe Vortagesschluss

Aktie im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von K+S. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der K+S-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 11,46 EUR.

Die K+S-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr bei 11,46 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Stand des Tages erreichte die K+S-Aktie bisher bei 11,48 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die K+S-Aktie bis auf 11,42 EUR. Bei 11,48 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 18.823 K+S-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 17,07 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.06.2025). Gewinne von 48,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 10,29 EUR fiel das Papier am 30.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der K+S-Aktie 10,21 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 0,150 EUR an K+S-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,140 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die K+S-Aktie bei 12,86 EUR.

K+S ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -9,68 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,03 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 871,20 Mio. EUR – eine Minderung von 0,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 873,80 Mio. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können K+S-Anleger Experten zufolge am 12.11.2026 werfen.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -3,672 EUR je K+S-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in K+S von vor 5 Jahren eingebracht

K+S: Noch steht das EBITDA-Ziel

K+S: Vor großem Befreiungsschlag