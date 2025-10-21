K+S Aktie News: K+S am Dienstagnachmittag ohne große Veränderung

Aktienkurs im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von K+S. Anleger zeigten sich zuletzt bei der K+S-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 11,44 EUR.

Mit einem Wert von 11,44 EUR bewegte sich die K+S-Aktie um 15:53 Uhr auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die K+S-Aktie bis auf 11,50 EUR zu. Das bisherige Tagestief markierte K+S-Aktie bei 11,33 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,48 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 308.087 K+S-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 17,07 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.06.2025). Mit einem Zuwachs von 49,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 30.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,29 EUR ab. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 11,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,150 EUR an K+S-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,140 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 12,86 EUR je K+S-Aktie an.

Am 12.08.2025 legte K+S die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -9,68 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei K+S ein EPS von -0,03 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,30 Prozent auf 871,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte K+S 873,80 Mio. EUR umgesetzt.

Am 11.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von K+S veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 12.11.2026 dürfte K+S die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -3,672 EUR je K+S-Aktie stehen.

