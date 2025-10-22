DAX24.151 -0,7%Est505.639 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,92 -3,7%Nas22.740 -0,9%Bitcoin92.396 -1,3%Euro1,1613 ±-0,0%Öl64,47 +4,6%Gold4.094 -0,8%
Bilanz

SAP-Aktie gibt nach: Umsatz und Gewinn in Q3 unter Erwartunen - Prognose für Cloud-Umsätze bestätigt

22.10.25 22:22 Uhr
SAP-Aktie verliert: Umsatz und Gewinn sind im dritten Quartal hinter den Erwartungen zurückgeblieben | finanzen.net

SAP hat am Mittwoch nach US-Handelsschluss Einblick in seine Quartalszahlen gegeben - und damit für Gesprächsstoff an der Börse gesorgt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
238,25 EUR -3,05 EUR -1,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
DAX 40
24.151,1 PKT -178,9 PKT -0,74%
Charts|News|Analysen

Im dritten Geschäftsquartal verbuchte der DAX-Konzern SAP einen Non-IFRS-Umsatz von 9,08 Milliarden Euro und verfehlte damit knapp die Analystenschätzungen von 9,09 Milliarden Euro.

Die Jahresprognose für Cloud-Umsätze bestätigte der Konzern derweil zwischen 21,6 und 21,9 Milliarden Euro am unteren Ende der Spanne.

An der NYSE reagierten die SAP-ADR-Aktien im nachbörslichen Handel schwach - sie gaben um 2,25 Prozent nach auf 270,00 US-Dollar.

Redaktion finazen.net

