SAP hat am Mittwoch nach US-Handelsschluss Einblick in seine Quartalszahlen gegeben - und damit für Gesprächsstoff an der Börse gesorgt.

Im dritten Geschäftsquartal verbuchte der DAX-Konzern SAP einen Non-IFRS-Umsatz von 9,08 Milliarden Euro und verfehlte damit knapp die Analystenschätzungen von 9,09 Milliarden Euro.

Die Jahresprognose für Cloud-Umsätze bestätigte der Konzern derweil zwischen 21,6 und 21,9 Milliarden Euro am unteren Ende der Spanne.

An der NYSE reagierten die SAP-ADR-Aktien im nachbörslichen Handel schwach - sie gaben um 2,25 Prozent nach auf 270,00 US-Dollar.

