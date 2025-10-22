IBM-Aktie knickt dennoch ein: Erwartungen im dritten Quartal übertroffen
Nach Börsenschluss hat IBM am Mittwoch seine Zahlen für das dritte Quartal präsentiert. So fiel das Ergebnis aus.
Werte in diesem Artikel
Der Gewinn je Aktie stieg im Berichtszeitraum von -0,360 US-Dollar auf 2,65 US-Dollar und lag damit über den Prognosen von 2,45 US-Dollar je Aktie.
Beim Umsatz meldete IBM 16,33 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Analystenschätzungen von 16,1 Milliarden US-Dollar.
Das Unternehmen hebt seine Prognose für das Geschäftsjahr 2025 an und erwartet nun einen Umsatzanstieg von mehr als fünf Prozent sowie einen freien Cashflow von 14 Milliarden US-Dollar.
Die IBM-Aktie reagierte im nachbörslichen Handel an der NASDAQ mit Abgaben von 5,23 Prozent auf 272,47 US-Dollar.
Redaktion finanzen.net
Name
Hebel
KO
Emittent
Name
Hebel
KO
Emittent
Datum
Rating
Analyst
07.04.2025
IBM Hold
Jefferies & Company Inc.
31.03.2025
IBM Hold
Jefferies & Company Inc.
23.03.2025
IBM Neutral
JP Morgan Chase & Co.
30.01.2025
IBM Buy
Goldman Sachs Group Inc.
30.01.2025
IBM Sell
UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.01.2025
|IBM Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.04.2020
|IBM Outperform
|Credit Suisse Group
|19.07.2019
|IBM Outperform
|Credit Suisse Group
|11.04.2019
|IBM Outperform
|Credit Suisse Group
|10.12.2018
|Red Hat Buy
|Monness, Crespi, Hardt & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.04.2025
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.2025
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.2025
|IBM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.2024
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.2024
|IBM Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.01.2025
|IBM Sell
|UBS AG
|24.10.2024
|IBM Sell
|UBS AG
|19.07.2018
|IBM Sell
|Société Générale Group S.A. (SG)
|12.01.2018
|IBM Sell
|Société Générale Group S.A. (SG)
|17.07.2017
|IBM Underweight
|Barclays Capital
