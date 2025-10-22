Q3-Zahlen im Blick

Nach Börsenschluss hat IBM am Mittwoch seine Zahlen für das dritte Quartal präsentiert. So fiel das Ergebnis aus.

Der Gewinn je Aktie stieg im Berichtszeitraum von -0,360 US-Dollar auf 2,65 US-Dollar und lag damit über den Prognosen von 2,45 US-Dollar je Aktie.

Beim Umsatz meldete IBM 16,33 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Analystenschätzungen von 16,1 Milliarden US-Dollar.

Das Unternehmen hebt seine Prognose für das Geschäftsjahr 2025 an und erwartet nun einen Umsatzanstieg von mehr als fünf Prozent sowie einen freien Cashflow von 14 Milliarden US-Dollar.

Die IBM-Aktie reagierte im nachbörslichen Handel an der NASDAQ mit Abgaben von 5,23 Prozent auf 272,47 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net