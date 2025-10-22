DAX24.151 -0,7%Est505.639 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,92 -3,7%Nas22.740 -0,9%Bitcoin92.396 -1,3%Euro1,1614 ±-0,0%Öl64,31 +4,3%Gold4.094 -0,8%
Q3-Zahlen im Blick

IBM-Aktie knickt dennoch ein: Erwartungen im dritten Quartal übertroffen

22.10.25 22:27 Uhr
NYSE-Aktie IBM trotzdem tiefrot: Finanzergebnisse überden Erwartungen | finanzen.net

Nach Börsenschluss hat IBM am Mittwoch seine Zahlen für das dritte Quartal präsentiert. So fiel das Ergebnis aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
IBM Corp. (International Business Machines)
247,85 EUR 3,85 EUR 1,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Gewinn je Aktie stieg im Berichtszeitraum von -0,360 US-Dollar auf 2,65 US-Dollar und lag damit über den Prognosen von 2,45 US-Dollar je Aktie.

Beim Umsatz meldete IBM 16,33 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Analystenschätzungen von 16,1 Milliarden US-Dollar.

Das Unternehmen hebt seine Prognose für das Geschäftsjahr 2025 an und erwartet nun einen Umsatzanstieg von mehr als fünf Prozent sowie einen freien Cashflow von 14 Milliarden US-Dollar.

Die IBM-Aktie reagierte im nachbörslichen Handel an der NASDAQ mit Abgaben von 5,23 Prozent auf 272,47 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Analysen zu IBM Corp. (International Business Machines)

DatumRatingAnalyst
07.04.2025IBM HoldJefferies & Company Inc.
31.03.2025IBM HoldJefferies & Company Inc.
23.03.2025IBM NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.01.2025IBM BuyGoldman Sachs Group Inc.
30.01.2025IBM SellUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.01.2025IBM BuyGoldman Sachs Group Inc.
21.04.2020IBM OutperformCredit Suisse Group
19.07.2019IBM OutperformCredit Suisse Group
11.04.2019IBM OutperformCredit Suisse Group
10.12.2018Red Hat BuyMonness, Crespi, Hardt & Co.
DatumRatingAnalyst
07.04.2025IBM HoldJefferies & Company Inc.
31.03.2025IBM HoldJefferies & Company Inc.
23.03.2025IBM NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.10.2024IBM HoldJefferies & Company Inc.
01.10.2024IBM HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
30.01.2025IBM SellUBS AG
24.10.2024IBM SellUBS AG
19.07.2018IBM SellSociété Générale Group S.A. (SG)
12.01.2018IBM SellSociété Générale Group S.A. (SG)
17.07.2017IBM UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für IBM Corp. (International Business Machines) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen