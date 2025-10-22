DAX24.151 -0,7%Est505.639 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,92 -3,7%Nas22.740 -0,9%Bitcoin92.946 -0,7%Euro1,1610 ±0,0%Öl63,38 +2,8%Gold4.100 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 TeamViewer A2YN90 Infineon 623100 thyssenkrupp 750000 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y adidas A1EWWW Plug Power A1JA81 Amazon 906866 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich tiefer -- Wall Street in Rot -- adidas hebt Gewinnprognose an -- Netflix enttäuscht -- D-Wave, Quantum eMotion, TKMS, Rüstungsaktien, Mercedes, GSK, Alector, Beyond Meat, Gold im Fokus
Top News
IBM-Aktie knickt dennoch ein: Erwartungen im dritten Quartal übertroffen IBM-Aktie knickt dennoch ein: Erwartungen im dritten Quartal übertroffen
SAP-Aktie gibt nach: Umsatz und Gewinn in Q3 unter Erwartunen - Prognose für Cloud-Umsätze bestätigt SAP-Aktie gibt nach: Umsatz und Gewinn in Q3 unter Erwartunen - Prognose für Cloud-Umsätze bestätigt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Anlagechance Gold: Mit diesem ETF von Amundi erhältst du Zugang zu Aktien von führenden Goldminenbetreibern. Jetzt mehr erfahren!
Marktbericht

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite gibt zum Handelsende nach

22.10.25 22:32 Uhr
Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite gibt zum Handelsende nach | finanzen.net

Der NASDAQ Composite zeigte sich zum Handelsschluss im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1-800-FLOWERS.COM Inc.
4,39 USD -0,76 USD -14,76%
Charts|News|Analysen
3D Systems Corp.
2,70 EUR -0,46 EUR -14,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Alliance Resource Partners LP
24,24 USD 0,25 USD 1,04%
Charts|News|Analysen
American Superconductor Corp
46,65 EUR -5,45 EUR -10,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Cerus Corp.
1,40 EUR -0,02 EUR -1,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Consumer Portfolio Services Inc.
6,35 EUR -0,30 EUR -4,51%
Charts|News|Analysen
Intuitive Surgical Inc
454,80 EUR 56,05 EUR 14,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Neogen Corp.
5,05 EUR 0,05 EUR 1,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Netflix Inc.
965,20 EUR -106,00 EUR -9,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
155,02 EUR -1,18 EUR -0,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Pegasystems Inc.
54,50 EUR 7,90 EUR 16,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PetMed Express Inc.
2,18 EUR 0,11 EUR 5,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Upbound Group Inc Registered Shs
19,60 EUR 0,50 EUR 2,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ Composite Index
22.740,4 PKT -213,3 PKT -0,93%
Charts|News|Analysen

Am Mittwoch verbuchte der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich ein Minus in Höhe von 0,93 Prozent auf 22.740,40 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,056 Prozent schwächer bei 22.940,79 Punkten, nach 22.953,67 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 22.978,40 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 22.514,08 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 0,457 Prozent. Vor einem Monat, am 22.09.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 22.788,98 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor drei Monaten, am 22.07.2025, bei 20.892,69 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.10.2024, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 18.573,13 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 17,94 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 23.119,91 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14.784,03 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Pegasystems (+ 14,97 Prozent auf 65,59 USD), Intuitive Surgical (+ 13,89 Prozent auf 527,03 USD), PetMed Express (+ 9,43 Prozent auf 2,90 USD), Consumer Portfolio Services (+ 8,39 Prozent auf 8,01 USD) und Neogen (+ 4,07 Prozent auf 6,14 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen 1-800-FLOWERSCOM (-14,76 Prozent auf 4,39 USD), 3D Systems (-10,95 Prozent auf 3,01 USD), Netflix (-10,07 Prozent auf 1.116,37 USD), Cerus (-8,54 Prozent auf 1,50 USD) und American Superconductor (-7,56 Prozent auf 54,78 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 35.049.030 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,823 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel

Die Upbound Group-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Mit 10,84 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: 3D Systems und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf 1-800-FLOWERS.COM

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 1-800-FLOWERS.COM

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.09.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.09.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen