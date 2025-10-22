Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite gibt zum Handelsende nach

Marktbericht

Der NASDAQ Composite zeigte sich zum Handelsschluss im Minus.

Am Mittwoch verbuchte der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich ein Minus in Höhe von 0,93 Prozent auf 22.740,40 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,056 Prozent schwächer bei 22.940,79 Punkten, nach 22.953,67 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 22.978,40 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 22.514,08 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 0,457 Prozent. Vor einem Monat, am 22.09.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 22.788,98 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor drei Monaten, am 22.07.2025, bei 20.892,69 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.10.2024, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 18.573,13 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 17,94 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 23.119,91 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14.784,03 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Pegasystems (+ 14,97 Prozent auf 65,59 USD), Intuitive Surgical (+ 13,89 Prozent auf 527,03 USD), PetMed Express (+ 9,43 Prozent auf 2,90 USD), Consumer Portfolio Services (+ 8,39 Prozent auf 8,01 USD) und Neogen (+ 4,07 Prozent auf 6,14 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen 1-800-FLOWERSCOM (-14,76 Prozent auf 4,39 USD), 3D Systems (-10,95 Prozent auf 3,01 USD), Netflix (-10,07 Prozent auf 1.116,37 USD), Cerus (-8,54 Prozent auf 1,50 USD) und American Superconductor (-7,56 Prozent auf 54,78 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 35.049.030 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,823 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel

Die Upbound Group-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Mit 10,84 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net