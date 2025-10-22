DAX24.151 -0,7%Est505.639 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,92 -3,7%Nas22.740 -0,9%Bitcoin92.946 -0,7%Euro1,1610 ±0,0%Öl63,38 +2,8%Gold4.100 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 TeamViewer A2YN90 Infineon 623100 thyssenkrupp 750000 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y adidas A1EWWW Plug Power A1JA81 Amazon 906866 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich tiefer -- Wall Street in Rot -- adidas hebt Gewinnprognose an -- Netflix enttäuscht -- D-Wave, Quantum eMotion, TKMS, Rüstungsaktien, Mercedes, GSK, Alector, Beyond Meat, Gold im Fokus
Top News
IBM-Aktie knickt dennoch ein: Erwartungen im dritten Quartal übertroffen IBM-Aktie knickt dennoch ein: Erwartungen im dritten Quartal übertroffen
SAP-Aktie gibt nach: Umsatz und Gewinn in Q3 unter Erwartunen - Prognose für Cloud-Umsätze bestätigt SAP-Aktie gibt nach: Umsatz und Gewinn in Q3 unter Erwartunen - Prognose für Cloud-Umsätze bestätigt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Anlagechance Gold: Mit diesem ETF von Amundi erhältst du Zugang zu Aktien von führenden Goldminenbetreibern. Jetzt mehr erfahren!
NYSE-Handel im Blick

Verluste in New York: S&P 500 schlussendlich mit Abgaben

22.10.25 22:32 Uhr
Verluste in New York: S&P 500 schlussendlich mit Abgaben | finanzen.net

So bewegte sich der S&P 500 schlussendlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Avery Dennison Corp.
142,00 EUR 5,00 EUR 3,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Boston Scientific Corp.
90,60 EUR 5,40 EUR 6,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Coinbase
269,75 EUR -22,50 EUR -7,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
First Republic Bank
0,23 EUR -0,02 EUR -8,00%
Charts|News|Analysen
Halliburton Co.
22,77 EUR 3,34 EUR 17,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intuitive Surgical Inc
454,80 EUR 56,05 EUR 14,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Netflix Inc.
965,20 EUR -106,00 EUR -9,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
155,02 EUR -1,18 EUR -0,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Parker Hannifin Corp.
642,20 EUR -2,40 EUR -0,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Quanta Services Inc.
373,90 EUR 6,80 EUR 1,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Schlumberger N.V. (Ltd.)
29,80 EUR 0,90 EUR 3,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SVB Financial Group
0,23 EUR -0,09 EUR -27,86%
Charts|News|Analysen
Texas Instruments Inc. (TI)
141,78 EUR -13,18 EUR -8,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
VeriSign Inc.
227,80 EUR 1,00 EUR 0,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
S&P 500
6.699,4 PKT -36,0 PKT -0,53%
Charts|News|Analysen

Der S&P 500 tendierte im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 0,53 Prozent schwächer bei 6.699,40 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 53,547 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,117 Prozent auf 6.743,26 Punkte an der Kurstafel, nach 6.735,35 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des S&P 500 betrug 6.655,69 Punkte, das Tageshoch hingegen 6.741,75 Zähler.

S&P 500-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 0,140 Prozent. Der S&P 500 lag vor einem Monat, am 22.09.2025, bei 6.693,75 Punkten. Der S&P 500 stand vor drei Monaten, am 22.07.2025, bei 6.309,62 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 22.10.2024, einen Stand von 5.851,20 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 14,16 Prozent nach oben. 6.764,58 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Bei 4.835,04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Intuitive Surgical (+ 13,89 Prozent auf 527,03 USD), Avery Dennison (+ 9,48 Prozent auf 179,04 USD), Halliburton (+ 4,24 Prozent auf 26,31 USD), Schlumberger (+ 4,12 Prozent auf 34,90 USD) und Boston Scientific (+ 3,95 Prozent auf 103,85 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Netflix (-10,07 Prozent auf 1.116,37 USD), Quanta Services (-5,77 Prozent auf 412,21 USD), Texas Instruments (-5,60 Prozent auf 170,71 USD), VeriSign (-5,45 Prozent auf 251,94 USD) und Coinbase (-5,40 Prozent auf 320,33 USD).

Die teuersten Konzerne im S&P 500

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 35.049.030 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,823 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

S&P 500-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,00 zu Buche schlagen. Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 1.200,00 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Avery Dennison und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Avery Dennison

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Avery Dennison

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.09.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.09.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen