K+S Aktie News: K+S am Vormittag nahe Vortagesschluss

Aktienentwicklung

Die Aktie von K+S zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Bei der K+S-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 11,50 EUR.

Die K+S-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:04 Uhr bei 11,50 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Den Tageshöchststand markierte die K+S-Aktie bei 11,51 EUR. In der Spitze fiel die K+S-Aktie bis auf 11,46 EUR. Mit einem Wert von 11,46 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten K+S-Aktien beläuft sich auf 20.126 Stück.

Am 20.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,07 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 48,43 Prozent über dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie. Bei 10,29 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 10,52 Prozent würde die K+S-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,150 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,140 EUR je K+S-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 12,86 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte K+S am 12.08.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -9,68 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,03 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 871,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 873,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 11.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 12.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass K+S einen Verlust von -3,672 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

