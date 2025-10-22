DAX24.158 -0,7%Est505.639 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,61 -5,7%Nas22.783 -0,7%Bitcoin93.422 -0,2%Euro1,1615 +0,1%Öl62,73 +1,7%Gold4.040 -2,1%
US-Rohöllagerbestände überraschend gesunken

22.10.25 16:35 Uhr

DOW JONES--Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 17. Oktober verringert. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 0,961 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Anstieg um 1 Million Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 3,524 Millionen Barrel erhöht.

Die Benzinbestände nahmen nach EIA-Angaben um 2,147 Millionen Barrel ab. Analysten hatten ein Minus von 0,6 Millionen Barrel erwartet, nachdem die Vorräte in der vorangegangenen Woche um 0,267 Millionen gesunken waren.

Die Ölproduktion in den USA lag in der Woche mit 13,6 Millionen Barrel pro in etwa auf dem Niveau der Vorwoche. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ergab sich ein Zuwachs von 0,1 Millionen Barrel.

Webseite: http://www.eia.gov/petroleum/supply/weekly/

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 22, 2025 10:35 ET (14:35 GMT)