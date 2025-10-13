K+S Aktie News: K+S am Vormittag im Aufwind

So bewegt sich K+S

Die Aktie von K+S gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die K+S-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 11,70 EUR nach oben.

Um 09:06 Uhr sprang die K+S-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 11,70 EUR zu. Die K+S-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 11,71 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,67 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 16.068 K+S-Aktien umgesetzt.

Am 20.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,07 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die K+S-Aktie mit einem Kursplus von 45,90 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.12.2024 bei 10,29 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die K+S-Aktie mit einem Verlust von 12,05 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten K+S-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,150 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,146 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 12,86 EUR.

K+S veröffentlichte am 12.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -9,68 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,03 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 873,80 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 871,20 Mio. EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte K+S am 11.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 12.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von K+S.

2025 dürfte K+S einen Verlust von -4,654 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

