K+S Aktie News: K+S reagiert am Nachmittag positiv

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von K+S. Zuletzt sprang die K+S-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 11,69 EUR zu.

Das Papier von K+S legte um 15:53 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 11,69 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die K+S-Aktie bisher bei 11,76 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,67 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 187.347 K+S-Aktien umgesetzt.

Am 20.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,07 EUR. 46,02 Prozent Plus fehlen der K+S-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 30.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 10,29 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für K+S-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,150 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,146 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der K+S-Aktie wird bei 12,86 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte K+S am 12.08.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -9,68 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das K+S ein Ergebnis je Aktie von -0,03 EUR vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,30 Prozent zurück. Hier wurden 871,20 Mio. EUR gegenüber 873,80 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 12.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -4,654 EUR je K+S-Aktie.

