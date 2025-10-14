DAX24.232 -0,6%Est505.551 -0,3%MSCI World4.280 -0,1%Top 10 Crypto15,72 -1,5%Nas22.573 -0,5%Bitcoin97.123 -2,5%Euro1,1603 +0,3%Öl61,92 -2,3%Gold4.137 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T BASF BASF11 Alibaba A117ME Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 BYD A0M4W9 European Lithium A2AR9A
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zollstreit weiter im Blick: DAX schließt tiefer -- BioNTech darf CureVac übernehmen -- Gold, Silber, NVIDIA, Tesla, DroneShield, Plug Power, Alibaba, GM, Rheinmetall im Fokus
Top News
Zollstreit sorgt weiter für Unsicherheit: DAX mit Verlusten - US-Bankbilanzen durchwachsen Zollstreit sorgt weiter für Unsicherheit: DAX mit Verlusten - US-Bankbilanzen durchwachsen
Stocks in Action USA: Ericsson, Polaris, Navitas Semiconductor Stocks in Action USA: Ericsson, Polaris, Navitas Semiconductor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!
Kursverlauf

Diginex Aktie News: Diginex am Dienstagnachmittag im Bärenmodus

14.10.25 16:08 Uhr
Diginex Aktie News: Diginex am Dienstagnachmittag im Bärenmodus

Die Aktie von Diginex gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Diginex-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 8,9 Prozent auf 23,40 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Diginex Limited Registered Shs
19,80 EUR -2,60 EUR -11,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Diginex-Aktie musste um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 8,9 Prozent auf 23,40 USD. Die Abwärtsbewegung der Diginex-Aktie ging bis auf 23,00 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 23,41 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 41.785 Diginex-Aktien den Besitzer.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Diginex-Aktie

Nach Kurseinbruch: Diginex-Aktie verbucht zum Wochenstart Gewinne

Diginex-Aktie auf Richtungssuche: KI-Übernahmen und ESG-Strategie beflügeln

Diginex-Aktie mit starkem Kurssprung: Neue Partnerschaften und Übernahmen im KI-Sektor

Ausgewählte Hebelprodukte auf Diginex

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Diginex

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com

Nachrichten zu Diginex Limited Registered Shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung