Diginex Aktie News: Diginex am Dienstagnachmittag im Bärenmodus
Die Aktie von Diginex gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Diginex-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 8,9 Prozent auf 23,40 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Diginex-Aktie musste um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 8,9 Prozent auf 23,40 USD. Die Abwärtsbewegung der Diginex-Aktie ging bis auf 23,00 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 23,41 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 41.785 Diginex-Aktien den Besitzer.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Diginex-Aktie
Nach Kurseinbruch: Diginex-Aktie verbucht zum Wochenstart Gewinne
Diginex-Aktie auf Richtungssuche: KI-Übernahmen und ESG-Strategie beflügeln
Diginex-Aktie mit starkem Kurssprung: Neue Partnerschaften und Übernahmen im KI-Sektor
Ausgewählte Hebelprodukte auf Diginex
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Diginex
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com
Nachrichten zu Diginex Limited Registered Shs
Analysen zu Diginex Limited Registered Shs
Keine Analysen gefunden.