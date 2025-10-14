Diginex Aktie News: Diginex am Dienstagnachmittag im Bärenmodus

Kursverlauf

Die Aktie von Diginex gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Diginex-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 8,9 Prozent auf 23,40 USD.

Die Diginex -Aktie musste um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 8,9 Prozent auf 23,40 USD. Die Abwärtsbewegung der Diginex-Aktie ging bis auf 23,00 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 23,41 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 41.785 Diginex-Aktien den Besitzer.

