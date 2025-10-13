DAX24.316 +0,3%Est505.561 +0,5%MSCI World4.238 ±0,0%Top 10 Crypto15,74 +2,7%Nas22.204 -3,6%Bitcoin98.566 -0,7%Euro1,1575 -0,3%Öl63,73 +2,6%Gold4.078 +1,5%
Aktienkurs aktuell

European Lithium Aktie News: European Lithium gewinnt am Mittag kräftig

13.10.25 12:04 Uhr
European Lithium Aktie News: European Lithium gewinnt am Mittag kräftig

Die Aktie von European Lithium zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die European Lithium-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 8,5 Prozent auf 0,173 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
European Lithium Ltd
0,17 EUR 0,02 EUR 10,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im Tradegate-Handel gewannen die European Lithium-Papiere um 12:03 Uhr 8,5 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die European Lithium-Aktie bei 0,175 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,150 EUR. Von der European Lithium-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.443.888 Stück gehandelt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte European Lithium am 13.03.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 12.03.2027.

Redaktion finanzen.net

