European Lithium Aktie News: European Lithium gewinnt am Mittag kräftig
Die Aktie von European Lithium zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die European Lithium-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 8,5 Prozent auf 0,173 EUR.
Im Tradegate-Handel gewannen die European Lithium-Papiere um 12:03 Uhr 8,5 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die European Lithium-Aktie bei 0,175 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,150 EUR. Von der European Lithium-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.443.888 Stück gehandelt.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte European Lithium am 13.03.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 12.03.2027.
