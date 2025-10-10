European Lithium Aktie News: European Lithium bricht am Nachmittag nach oben aus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von European Lithium. Das Papier von European Lithium legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 11,6 Prozent auf 0,150 EUR.
Die European Lithium-Aktie konnte um 16:07 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 11,6 Prozent auf 0,150 EUR. Den Tageshöchststand markierte die European Lithium-Aktie bei 0,155 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,135 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 15.630.657 European Lithium-Aktien.
Voraussichtlich am 13.03.2026 dürfte European Lithium Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 12.03.2027.
