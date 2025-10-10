DAX24.597 -0,1%Est505.620 -0,1%MSCI World4.339 ±0,0%Top 10 Crypto16,84 +1,8%Nas23.076 +0,2%Bitcoin104.813 -0,4%Euro1,1569 ±0,0%Öl63,77 -2,2%Gold3.985 +0,2%
Blick auf European Lithium-Kurs

European Lithium Aktie News: European Lithium bricht am Nachmittag nach oben aus

10.10.25 16:09 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von European Lithium. Das Papier von European Lithium legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 11,6 Prozent auf 0,150 EUR.

Die European Lithium-Aktie konnte um 16:07 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 11,6 Prozent auf 0,150 EUR. Den Tageshöchststand markierte die European Lithium-Aktie bei 0,155 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,135 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 15.630.657 European Lithium-Aktien.

Voraussichtlich am 13.03.2026 dürfte European Lithium Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 12.03.2027.

Redaktion finanzen.net

