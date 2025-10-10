European Lithium Aktie News: European Lithium bricht am Nachmittag nach oben aus

Blick auf European Lithium-Kurs

Die European Lithium-Aktie konnte um 16:07 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 11,6 Prozent auf 0,150 EUR. Den Tageshöchststand markierte die European Lithium-Aktie bei 0,155 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,135 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 15.630.657 European Lithium-Aktien.

Voraussichtlich am 13.03.2026 dürfte European Lithium Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 12.03.2027.

Redaktion finanzen.net