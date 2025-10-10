DAX24.634 +0,1%Est505.634 +0,2%MSCI World4.333 -0,1%Top 10 Crypto16,81 +1,6%Nas23.025 -0,1%Bitcoin104.949 -0,3%Euro1,1577 +0,1%Öl64,95 -0,4%Gold3.993 +0,4%
Fokus auf Aktienkurs

European Lithium Aktie News: European Lithium verteuert sich am Freitagvormittag kräftig

10.10.25 09:27 Uhr
Die Aktie von European Lithium zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von European Lithium konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 11,9 Prozent auf 0,150 EUR.

Um 09:21 Uhr wies die European Lithium-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 11,9 Prozent auf 0,150 EUR nach oben. Bei 0,152 EUR erreichte die European Lithium-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 0,135 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 5.095.011 European Lithium-Aktien den Besitzer.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 13.03.2026 terminiert. Am 12.03.2027 wird European Lithium schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

