European Lithium Aktie News: European Lithium verteuert sich am Freitagvormittag kräftig

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von European Lithium zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von European Lithium konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 11,9 Prozent auf 0,150 EUR.

Um 09:21 Uhr wies die European Lithium-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 11,9 Prozent auf 0,150 EUR nach oben. Bei 0,152 EUR erreichte die European Lithium-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 0,135 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 5.095.011 European Lithium-Aktien den Besitzer.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 13.03.2026 terminiert. Am 12.03.2027 wird European Lithium schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Redaktion finanzen.net