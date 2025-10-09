European Lithium Aktie News: Hausse bei European Lithium am Mittag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von European Lithium. Die European Lithium-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 12,7 Prozent im Plus bei 0,120 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie legte um 12:04 Uhr in der Tradegate-Sitzung 12,7 Prozent auf 0,120 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die European Lithium-Aktie sogar auf 0,122 EUR. Bei 0,110 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 4.189.643 European Lithium-Aktien gehandelt.
Am 13.03.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von European Lithium veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können European Lithium-Anleger Experten zufolge am 12.03.2027 werfen.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf European Lithium
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf European Lithium
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Jirsak / Shutterstock
Nachrichten zu European Lithium Ltd
Analysen zu European Lithium Ltd
Keine Analysen gefunden.