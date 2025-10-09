European Lithium Aktie News: Hausse bei European Lithium am Mittag

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von European Lithium. Die European Lithium-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 12,7 Prozent im Plus bei 0,120 EUR.

Die Aktie legte um 12:04 Uhr in der Tradegate-Sitzung 12,7 Prozent auf 0,120 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die European Lithium-Aktie sogar auf 0,122 EUR. Bei 0,110 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 4.189.643 European Lithium-Aktien gehandelt.

Am 13.03.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von European Lithium veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können European Lithium-Anleger Experten zufolge am 12.03.2027 werfen.

Redaktion finanzen.net