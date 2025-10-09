DAX24.660 +0,3%Est505.642 -0,1%MSCI World4.353 ±0,0%Top 10 Crypto16,79 -2,9%Nas23.043 +1,1%Bitcoin105.232 -0,8%Euro1,1614 -0,1%Öl65,91 -0,3%Gold4.043 +0,1%
Aktienentwicklung

European Lithium Aktie News: Hausse bei European Lithium am Mittag

09.10.25 12:06 Uhr
European Lithium Aktie News: Hausse bei European Lithium am Mittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von European Lithium. Die European Lithium-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 12,7 Prozent im Plus bei 0,120 EUR.

Die Aktie legte um 12:04 Uhr in der Tradegate-Sitzung 12,7 Prozent auf 0,120 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die European Lithium-Aktie sogar auf 0,122 EUR. Bei 0,110 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 4.189.643 European Lithium-Aktien gehandelt.

Am 13.03.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von European Lithium veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können European Lithium-Anleger Experten zufolge am 12.03.2027 werfen.

Redaktion finanzen.net

