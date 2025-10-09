European Lithium Aktie News: Anleger decken sich am Vormittag mit European Lithium ein

So bewegt sich European Lithium

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von European Lithium. Zuletzt wies die European Lithium-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 11,8 Prozent auf 0,119 EUR nach oben.

Um 09:20 Uhr ging es für das European Lithium-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 11,8 Prozent auf 0,119 EUR. Der Kurs der European Lithium-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,122 EUR zu. Mit einem Wert von 0,110 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.269.545 European Lithium-Aktien.

Am 13.03.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von European Lithium veröffentlicht werden. Am 12.03.2027 wird European Lithium schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Redaktion finanzen.net