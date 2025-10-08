European Lithium Aktie News: European Lithium gewinnt am Vormittag

European Lithium im Fokus

Die Aktie von European Lithium gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von European Lithium zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 2,8 Prozent auf 0,095 EUR.

Die European Lithium-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 09:20 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,8 Prozent auf 0,095 EUR. Bei 0,097 EUR erreichte die European Lithium-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,096 EUR. Bisher wurden heute 351.121 European Lithium-Aktien gehandelt.

Am 07.10.2025 markierte das Papier bei 0,109 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,979 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.11.2024 bei 0,014 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 85,021 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 13.03.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 12.03.2027.

Redaktion finanzen.net