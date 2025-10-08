DAX24.603 +0,9%Est505.645 +0,6%MSCI World4.347 +0,4%Top 10 Crypto16,90 -1,0%Nas22.952 +0,7%Bitcoin105.380 +1,1%Euro1,1634 -0,2%Öl66,11 +0,6%Gold4.043 +1,5%
European Lithium Aktie News: European Lithium zündet am Mittwochnachmittag Kursrakete

08.10.25 16:10 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von European Lithium. Die European Lithium-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 8,5 Prozent auf 0,100 EUR.

Um 16:06 Uhr wies die European Lithium-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 8,5 Prozent auf 0,100 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die European Lithium-Aktie bei 0,106 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,096 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 6.105.463 European Lithium-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 0,109 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,000 Prozent könnte die European Lithium-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 13.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,014 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die European Lithium-Aktie mit einem Verlust von 85,800 Prozent wieder erreichen.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von European Lithium wird am 13.03.2026 gerechnet. European Lithium dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 12.03.2027 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

