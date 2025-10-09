GNW-News: Nilo Therapeutics startet mit einer Serie-A-Finanzierung in Höhe von 101 Mio. USD zur Entwicklung einer neuen Medikamentenklasse, die auf neuronale...

^NEW YORK, Oct. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nilo Therapeutics, ein

Biotechnologieunternehmen, das neuronale Schaltkreise nutzt, um die

Immunhomöostase bei Krankheiten wiederherzustellen, startete heute mit einer

Serie-A-Finanzierung in Höhe von 101 Mio. USD unter der Leitung von The Column

Group (TCG), DCVC Bio und Lux Capital, unter Beteiligung der Gates Foundation

und Alexandria Venture Investments. Zeitgleich mit der Markteinführung hat Nilo

die Ernennung von Dr. Kim Seth zum Chief Executive Officer und Vorstandsmitglied

bekanntgegeben.

Nilo wurde von den weltweit führenden Wissenschaftlern Dr. Charles Zuker

(Columbia University), Dr. Ruslan Medzhitov (Yale University) und Dr. Steve

Liberles (Harvard University) gegründet und entstand in Zusammenarbeit mit TCG,

um bahnbrechende wissenschaftliche Erkenntnisse in der Neuroimmunologie in neue

therapeutische Strategien umzusetzen. Dr. Seth wird gemeinsam mit Chief

Scientific Officer Dr. Laurens Kruidenier die Umwandlung des Unternehmens von

einem Stealth-Unternehmen in die nächste Wachstumsphase leiten. Die Finanzierung

dient der Einrichtung von Nilos Labors in New York City, dem Ausbau seines

interdisziplinären Forschungs- und Entwicklungsteams und der Weiterentwicklung

der präklinischen Programme des Unternehmens.

Nilo entwickelt Medikamente, die neuronale Schaltkreise nutzen, um die

Immunhomöostase zentral wiederherzustellen. Damit bietet das Unternehmen einen

differenzierten Ansatz zur Immunmodulation, der über die herkömmliche

Immunsuppression hinausgeht. Das Unternehmen baut auf bahnbrechenden

wissenschaftlichen Entdeckungen aus dem Labor von Dr. Charles Zuker

(Hauptforscher an der Columbia University und Forscher am Howard Hughes Medical

Institute) auf, der bestimmte vagale Neuronen identifiziert hat, die die

systemische Immunaktivierung und Entzündung regulieren. Durch die gezielte

Beeinflussung dieser zentralen?Master-Regulator"-Kreisläufe zwischen Gehirn und

Körper nutzt Nilo seinen neuartigen therapeutischen Ansatz, um mehrere Immunwege

gleichzeitig zu modulieren, wodurch das Risiko einer Therapieresistenz

verringert und die potenzielle Wirkung auf ein breites Spektrum von Autoimmun-

und Entzündungskrankheiten mit großem ungedecktem Bedarf erweitert wird.

Dr. Seth verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Biopharmaindustrie und

war in verschiedenen Führungspositionen bei mehreren Start-ups und

börsennotierten Biotech-Unternehmen sowie großen Pharmaunternehmen tätig. Er hat

zudem umfassende Fachkenntnisse in den Bereichen Unternehmensaufbau, Strategie

und F&E-Aktivitäten, Geschäftsentwicklung, Finanzen und Kapitalmärkte. Vor

seiner Tätigkeit bei Nilo war Dr. Seth als Chief Business Officer bei Repare

Therapeutics tätig, einem Unternehmen im Bereich der Präzisionsonkologie. Dort

war er Mitglied der Geschäftsleitung und maßgeblich daran beteiligt, das

Unternehmen von der Pre-Series-A-Finanzierungsrunde über die Series-B-

Finanzierungsrunde bis hin zum Börsengang zu skalieren. Er war für den Aufbau

des US-Geschäfts des Unternehmens verantwortlich und leitete die

Geschäftsentwicklung, um über eine Reihe globaler Plattform-, Vermögens- und

klinischer Partnerschaften Finanzierungen in Höhe von über 250 Mio. USD zu

generieren, was einem potenziellen Gesamtwert von über 4 Mrd. USD entspricht.

Vor seiner Tätigkeit bei Repare hatte Dr. Seth Führungspositionen in den

Bereichen Geschäftsentwicklung, Strategie und Betrieb bei einer Reihe von

Biopharmaunternehmen, darunter Pfizer, inne und war Research Analyst für Large-

Cap-Pharmaunternehmen/Spezialpharmaunternehmen bei Goldman Sachs. Er erwarb

seinen BA cum laude in Wirtschaftswissenschaften am Harvard College und seinen

Ph.D. in Neurobiologie in der Abteilung für Medizinische Wissenschaften an der

Harvard University.

Dr. Seth schließt sich Dr. Laurens Kruidenier, Chief Scientific Officer, einem

erfahrenen Experten für Immunologie und Arzneimittelforschung, an. Dr.

Kruidenier war zuvor als CSO bei Cellarity und Prometheus Biosciences (von Merck

übernommen) tätig, wo er mehrere innovative Therapien für Autoimmun- und

Entzündungskrankheiten vom Konzept bis zur klinischen Anwendung vorantrieb. Zu

Beginn seiner Karriere bei Takeda Pharmaceuticals und GSK leitete er Teams für

präklinische Forschung und Entdeckungsforschung sowie die Strategie für

Geschäftsentwicklung. Er promovierte in Immunologie an der Universität Leiden

und seine Forschungsergebnisse wurden in führenden wissenschaftlichen

Fachzeitschriften, darunter Nature, veröffentlicht.

?Nilo befindet sich in einer Phase des Wandels", so Dr. Laurens Kruidenier,

Chief Scientific Officer von Nilo Therapeutics.?Die Führungsqualitäten und

Erfahrung von Dr. Seth werden unsere Mission beschleunigen, bahnbrechende

Erkenntnisse aus der Neuroimmunologie in Medikamente umzusetzen, von denen

Patienten mit einer Vielzahl von immunbedingten Erkrankungen profitieren

könnten."

?Wir freuen uns sehr, Dr. Seth als CEO begrüßen zu dürfen", so Dr. Tim Kutzkey,

Managing Partner bei The Column Group.?Mit seiner Erfolgsbilanz bei der

Begleitung von Unternehmen von ihren Anfängen bis zum Börsengang und der

erfolgreichen Umsetzung von Programmen bringt Dr. Seth sowohl Weitblick als auch

Visionen mit. Seine Leidenschaft, bahnbrechende wissenschaftliche Erkenntnisse

in innovative Medikamente umzusetzen, macht ihn zum idealen Partner, um Laurens'

wissenschaftliche Führungsrolle zu ergänzen und Nilo in die nächste

Wachstumsphase zu führen."

?Es ist mir eine Ehre, Teil des unglaublich talentierten und engagierten Teams

von Nilo zu werden", so Kim Seth, Chief Executive Officer von Nilo Therapeutics.

?Gemeinsam mit Laurens, unseren wissenschaftlichen Gründern von Weltklasse, und

unseren Investoren bauen wir ein Unternehmen auf, das eine neue Generation von

Therapien entwickeln wird, die die Gehirn-Immun-Achse nutzen, um die Behandlung

von Autoimmun- und Entzündungserkrankungen zu revolutionieren."

Über Nilo Therapeutics

Nilo Therapeutics ist ein Biotechnologieunternehmen, das eine neue Klasse von

Medikamenten entwickelt, die neuronale Schaltkreise nutzen, um die

Immunhomöostase bei Krankheiten wiederherzustellen. Durch die gezielte

Beeinflussung der Master-Regulator-Schaltkreise zwischen Gehirn und Körper, die

systemische Entzündungen zentral steuern, leistet Nilo Pionierarbeit bei einem

differenzierten Ansatz zur Immunmodulation, der das Potenzial hat, ein breites

Spektrum von Autoimmun- und Entzündungskrankheiten mit großem ungedecktem Bedarf

zu behandeln. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York,

NY. www.nilotx.com (https://www.nilotx.com/)

Weitere Informationen erhalten Sie unter info@nilotx.com

(mailto:info@nilotx.com).

Â°