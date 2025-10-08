DAX24.526 +0,6%Est505.629 +0,3%MSCI World4.332 ±0,0%Top 10 Crypto17,01 -0,4%Nas22.788 -0,7%Bitcoin105.731 +1,4%Euro1,1635 -0,2%Öl66,07 +0,5%Gold4.034 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 BMW 519000 NEL ASA A0B733 HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
24.500-Punkte-Marke im Blick: DAX fester -- Ottobock-Aktie: Angebotspreis am oberen Ende der Preisspanne -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- DroneShield, PayPal, Plug Power, Diginex im Fokus
Top News
Bernstein Research bescheinigt Outperform für BASF-Aktie Bernstein Research bescheinigt Outperform für BASF-Aktie
Interview mit Claus Hecher, Regional ETF Head of Sales DACH & Nordics bei BNP Paribas Asset Management Interview mit Claus Hecher, Regional ETF Head of Sales DACH & Nordics bei BNP Paribas Asset Management
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Smartes Banking mit der C24 Bank: Mehr sparen - mehr investieren
Blick auf Aktienkurs

European Lithium Aktie News: European Lithium am Mittwochmittag mit Einbußen

08.10.25 12:08 Uhr
European Lithium Aktie News: European Lithium am Mittwochmittag mit Einbußen

Die Aktie von European Lithium gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die European Lithium-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 2,4 Prozent auf 0,090 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
European Lithium Ltd
0,09 EUR -0,00 EUR -3,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die European Lithium-Aktie gab im Tradegate-Handel um 12:03 Uhr um 2,4 Prozent auf 0,090 EUR nach. Die European Lithium-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,089 EUR nach. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,096 EUR. Bisher wurden heute 1.398.816 European Lithium-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,109 EUR erreichte der Titel am 07.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,111 Prozent könnte die European Lithium-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,014 EUR. Dieser Wert wurde am 13.11.2024 erreicht. Derzeit notiert die European Lithium-Aktie damit 533,803 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.03.2026 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 12.03.2027.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf European Lithium

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf European Lithium

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

Nachrichten zu European Lithium Ltd

DatumMeistgelesen
Wer­bung