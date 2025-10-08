European Lithium Aktie News: European Lithium am Mittwochmittag mit Einbußen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von European Lithium gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die European Lithium-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 2,4 Prozent auf 0,090 EUR ab.

Die European Lithium-Aktie gab im Tradegate-Handel um 12:03 Uhr um 2,4 Prozent auf 0,090 EUR nach. Die European Lithium-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,089 EUR nach. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,096 EUR. Bisher wurden heute 1.398.816 European Lithium-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,109 EUR erreichte der Titel am 07.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,111 Prozent könnte die European Lithium-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,014 EUR. Dieser Wert wurde am 13.11.2024 erreicht. Derzeit notiert die European Lithium-Aktie damit 533,803 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.03.2026 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 12.03.2027.

