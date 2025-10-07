European Lithium Aktie News: European Lithium fällt am Nachmittag tief

DAX24.386 ±0,0%Est505.615 -0,2%MSCI World4.331 -0,5%Top 10 Crypto16,92 -2,8%Nas22.788 -0,7%Bitcoin104.743 -1,7%Euro1,1672 -0,3%Öl65,26 -0,4%Gold3.985 +0,6%
So bewegt sich European Lithium

07.10.25 16:09 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von European Lithium. Die European Lithium-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 14,4 Prozent auf 0,094 EUR.

Die European Lithium-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 16:04 Uhr mit Abschlägen von 14,4 Prozent bei 0,094 EUR. Im Tief verlor die European Lithium-Aktie bis auf 0,090 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,097 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 8.874.101 European Lithium-Aktien.

Am 06.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,153 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die European Lithium-Aktie 61,890 Prozent zulegen. Am 13.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,014 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die European Lithium-Aktie damit 563,380 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 13.03.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von European Lithium veröffentlicht werden. European Lithium dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 12.03.2027 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

