MoffettNathanson über die Alphabet-Aktie: Ist die Google-Mutter bald größer als NVIDIA?
Um 18 Uhr live mit Wieland Staud: Wall Street, DAX und Gold - so bist Du für die Jahresendrally bereit
GNW-News: Aduro Clean Technologies nimmt an der LD Micro Main Event XIX Conference teil

08.10.25 00:22 Uhr
^LONDON, Ontario, Oct. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc

(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR165&utm_

medium=PressRelease). (?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT)

(FSE: 9D5), ein Clean-Tech-Unternehmen, das die Kraft der Chemie nutzt, um

geringwertige Einsatzstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und erneuerbare

Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert zu transformieren, gab heute seine

Teilnahme an der LD Micro Main Event XIX Conference bekannt, die vom 19. bis

21. Oktober 2025 in San Diego stattfindet.

LD Micro Main Event XIX

Zeitraum: 19. bis 21. Oktober 2025

Ort: Hotel del Coronado, San Diego, Kalifornien

Datum und Uhrzeit der Präsentation: Montag, 20. Oktober 2025, um 13:00 Uhr PT

Webcast: https://ldmicrocasts.com/#register

Website: https://www.ldmicro.com (https://www.ldmicro.com/)

Das LD Micro Main Event XIX zählt zu den einflussreichsten unabhängigen

Investmentkonferenzen und bringt Hunderte Unternehmen und Investoren für drei

Tage mit Präsentationen, Networking und Gesprächen mit wachstumsstarken

Unternehmen zusammen. Weitere Informationen unter https://www.ldmicro.com

(https://www.ldmicro.com/).

Das Managementteam steht während der Konferenz auch für Einzelgespräche mit

Investoren zur Verfügung. Diese Gespräche bieten die Gelegenheit, die

Unternehmensstrategie, die Technologieentwicklung und bevorstehende Meilensteine

zu erörtern. Terminwünsche richten Sie bitte an KCSA Strategic Communications

unter aduro@kcsa.com (mailto:aduro@kcsa.com).

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um

Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in

leichteres, wertvolleres Öl sowie erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe

oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie des

Unternehmens nutzt Wasser als wichtigsten Wirkstoff in einer chemischen

Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und zu relativ niedrigen

Kosten arbeitet. Dabei handelt es sich um einen bahnbrechenden Ansatz, der

minderwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Head of Corporate Development and Investor Relations

ir@adurocleantech.com (mailto:ir@adurocleantech.com)

+1 226 784 8889

KCSA Strategic Communications (https://www.kcsa.com/)

Jack Perkins, Senior Vice President

aduro@kcsa.com (mailto:aduro@kcsa.com)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die

keine historischen Tatsachen darstellen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse

oder Entwicklungen beziehen, von denen erwartbar ist, dass sie in der Zukunft

eintreten werden, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen

in dieser Pressemitteilung beziehen sich unter anderem auf die Teilnahme an der

LD Micro Main Event XIX Conference sowie geplante Meetings mit Investoren. Diese

Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen wider und unterliegen Risiken und

Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse

wesentlich davon abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen

können, zählen Änderungen im Konferenzplan, die Beteiligung von Investoren,

Marktbedingungen sowie andere Risiken, die außerhalb des Einflussbereichs des

Unternehmens liegen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung,

zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch

geltendes Recht vorgeschrieben.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie

unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a0e6a59b-ebee-

4d3f-980f-065c2d5a6720

Â°

