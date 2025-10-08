GNW-News: Aduro Clean Technologies nimmt an der LD Micro Main Event XIX Conference teil
^LONDON, Ontario, Oct. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc
(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=AduroWebsite&utm_campaign=PR165&utm_
medium=PressRelease). (?Aduro" oder das?Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT)
(FSE: 9D5), ein Clean-Tech-Unternehmen, das die Kraft der Chemie nutzt, um
geringwertige Einsatzstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und erneuerbare
Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert zu transformieren, gab heute seine
Teilnahme an der LD Micro Main Event XIX Conference bekannt, die vom 19. bis
21. Oktober 2025 in San Diego stattfindet.
LD Micro Main Event XIX
Zeitraum: 19. bis 21. Oktober 2025
Ort: Hotel del Coronado, San Diego, Kalifornien
Datum und Uhrzeit der Präsentation: Montag, 20. Oktober 2025, um 13:00 Uhr PT
Webcast: https://ldmicrocasts.com/#register
Website: https://www.ldmicro.com (https://www.ldmicro.com/)
Das LD Micro Main Event XIX zählt zu den einflussreichsten unabhängigen
Investmentkonferenzen und bringt Hunderte Unternehmen und Investoren für drei
Tage mit Präsentationen, Networking und Gesprächen mit wachstumsstarken
Unternehmen zusammen. Weitere Informationen unter https://www.ldmicro.com
(https://www.ldmicro.com/).
Das Managementteam steht während der Konferenz auch für Einzelgespräche mit
Investoren zur Verfügung. Diese Gespräche bieten die Gelegenheit, die
Unternehmensstrategie, die Technologieentwicklung und bevorstehende Meilensteine
zu erörtern. Terminwünsche richten Sie bitte an KCSA Strategic Communications
unter aduro@kcsa.com (mailto:aduro@kcsa.com).
Über Aduro Clean Technologies
Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um
Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in
leichteres, wertvolleres Öl sowie erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe
oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie des
Unternehmens nutzt Wasser als wichtigsten Wirkstoff in einer chemischen
Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und zu relativ niedrigen
Kosten arbeitet. Dabei handelt es sich um einen bahnbrechenden Ansatz, der
minderwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Abe Dyck, Head of Corporate Development and Investor Relations
ir@adurocleantech.com (mailto:ir@adurocleantech.com)
+1 226 784 8889
KCSA Strategic Communications (https://www.kcsa.com/)
Jack Perkins, Senior Vice President
aduro@kcsa.com (mailto:aduro@kcsa.com)
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die
keine historischen Tatsachen darstellen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse
oder Entwicklungen beziehen, von denen erwartbar ist, dass sie in der Zukunft
eintreten werden, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen
in dieser Pressemitteilung beziehen sich unter anderem auf die Teilnahme an der
LD Micro Main Event XIX Conference sowie geplante Meetings mit Investoren. Diese
Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen wider und unterliegen Risiken und
Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse
wesentlich davon abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen
können, zählen Änderungen im Konferenzplan, die Beteiligung von Investoren,
Marktbedingungen sowie andere Risiken, die außerhalb des Einflussbereichs des
Unternehmens liegen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung,
zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch
geltendes Recht vorgeschrieben.
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a0e6a59b-ebee-
4d3f-980f-065c2d5a6720
Â°
