European Lithium Aktie News: European Lithium am Vormittag im Bärenmodus

07.10.25 09:26 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von European Lithium. Zuletzt ging es für die European Lithium-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 10,0 Prozent auf 0,099 EUR.

Die European Lithium-Aktie gab im Tradegate-Handel um 09:19 Uhr um 10,0 Prozent auf 0,099 EUR nach. Der Kurs der European Lithium-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,092 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,097 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten European Lithium-Aktien beläuft sich auf 2.736.501 Stück.

Bei 0,153 EUR markierte der Titel am 06.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der European Lithium-Aktie ist somit 54,040 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,014 EUR am 13.11.2024. Derzeit notiert die European Lithium-Aktie damit 597,183 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

European Lithium dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 13.03.2026 präsentieren. European Lithium dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 12.03.2027 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com

