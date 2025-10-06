DAX24.375 ±-0,0%Est505.628 -0,4%MSCI World4.335 -0,1%Top 10 Crypto17,19 +1,1%Nas22.781 -0,3%Bitcoin106.368 +0,9%Euro1,1657 -0,6%Öl65,70 +2,1%Gold3.940 +1,4%
European Lithium Aktie News: European Lithium schießt am Montagmittag hoch

06.10.25 12:05 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von European Lithium. Zuletzt ging es für das European Lithium-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 62,5 Prozent auf 0,125 EUR.

European Lithium Ltd
0,12 EUR 0,05 EUR 61,88%
Die Aktie notierte um 12:03 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 62,5 Prozent auf 0,125 EUR zu. In der Spitze legte die European Lithium-Aktie bis auf 0,135 EUR zu. Bei 0,120 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 18.709.840 European Lithium-Aktien umgesetzt.

Bei 0,135 EUR erreichte der Titel am 06.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der European Lithium-Aktie liegt somit 7,778 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,014 EUR am 13.11.2024. Mit Abgaben von 88,594 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

European Lithium dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 13.03.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 12.03.2027.

Redaktion finanzen.net

