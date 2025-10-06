European Lithium Aktie News: European Lithium schießt am Montagmittag hoch

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von European Lithium. Zuletzt ging es für das European Lithium-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 62,5 Prozent auf 0,125 EUR.

Die Aktie notierte um 12:03 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 62,5 Prozent auf 0,125 EUR zu. In der Spitze legte die European Lithium-Aktie bis auf 0,135 EUR zu. Bei 0,120 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 18.709.840 European Lithium-Aktien umgesetzt.

Bei 0,135 EUR erreichte der Titel am 06.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der European Lithium-Aktie liegt somit 7,778 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,014 EUR am 13.11.2024. Mit Abgaben von 88,594 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

European Lithium dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 13.03.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 12.03.2027.

Redaktion finanzen.net