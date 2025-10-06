European Lithium Aktie News: European Lithium bricht am Montagvormittag nach oben aus

DAX24.382 ±0,0%Est505.619 -0,6%MSCI World4.335 -0,1%Top 10 Crypto17,09 +0,5%Nas22.781 -0,3%Bitcoin106.036 +0,6%Euro1,1675 -0,4%Öl65,58 +1,9%Gold3.940 +1,4%
European Lithium im Fokus

06.10.25 09:27 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von European Lithium. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 43,6 Prozent auf 0,110 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:21 Uhr in der Tradegate-Sitzung 43,6 Prozent auf 0,110 EUR zu. Bei 0,135 EUR erreichte die European Lithium-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,120 EUR. Zuletzt wechselten 10.441.730 European Lithium-Aktien den Besitzer.

Am 06.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 0,135 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,727 Prozent. Am 13.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,014 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 87,091 Prozent könnte die European Lithium-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.03.2026 erfolgen. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte European Lithium möglicherweise am 12.03.2027 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

