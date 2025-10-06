DAX24.390 +0,1%Est505.624 -0,5%MSCI World4.334 -0,1%Top 10 Crypto17,09 +0,5%Nas22.781 -0,3%Bitcoin106.116 +0,6%Euro1,1668 -0,5%Öl65,57 +1,9%Gold3.943 +1,5%
Heute im Fokus
'Shutdown' bleibt bestehen: DAX wenig bewegt -- Kurssprung in Japan - Hang Seng tiefer -- Hannover Rück kündigt höhere Dividende an -- D-Wave, DroneShield, Plug Power, Goldpreis im Fokus
Top News
Electro Optic Systems-Aktie erholt sich nach Kursrutsch: Auftrag von australischer Armee Electro Optic Systems-Aktie erholt sich nach Kursrutsch: Auftrag von australischer Armee
HENSOLDT-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats HENSOLDT-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Zuversicht

Mercedes-Benz-Aktie im Plus: Gewerkschaft will Stahlwerk und Mercedes-Werk erhalten

06.10.25 09:24 Uhr
Mercedes-Benz-Aktie gefragt: Gewerkschaft kämpft für Erhalt von Stahlwerk und Mercedes-Werk | finanzen.net

Die IG Metall hofft auf den Erhalt des Stahlwerks von ArcelorMittal in Eisenhüttenstadt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ArcelorMittal
32,92 EUR 0,41 EUR 1,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
55,40 EUR 0,06 EUR 0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

"Wir werden uns dafür einsetzen, dass dieses Werk Bestand hat. Es gibt viele gute Gründe dafür", sagte der Bezirksleiter der Gewerkschaft für Berlin, Brandenburg und Sachsen, Jan Otto, dem Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB). "Es gibt auch viele Ideen dafür." Die Zahl von rund 2.700 Beschäftigten ist nach Ansicht der IG Metall ein Vorteil.

"Wir müssen nicht 20.000 Beschäftigte in Beschäftigung halten, sondern wie ich finde eine überschaubare Zahl, die für Eisenhüttenstadt aber verdammt wichtig ist an der Stelle", sagte Otto. "Von daher glaube ich, dass hier die letzte Messe noch nicht gesungen ist." Im Juni wurde bekannt, dass ArcelorMittal Europe Pläne nicht weiter verfolgt, die Stahlwerke in Bremen und Eisenhüttenstadt auf klimaneutrale Produktion umzustellen.

Gewerkschaft setzt auf Zukunft für Mercedes-Werk

Der Bezirksleiter der IG Metall zeigte sich ebenfalls zuversichtlich für das Mercedes-Werk in Ludwigsfelde. "Ich glaube, dass da was geht", sagte Otto. "Wir werden auch dafür jetzt die Gespräche mit dem Vorstand von Mercedes-Benz beginnen. (...) Wenn wir nächstes Jahr wieder sprechen, dann haben wir zumindest schon mal eine Grundlösung, die bedeutet, es wird auch nach 2030 weitergehen."

In dem Werk wird der Transporter Sprinter produziert. Mercedes-Benz hat mit Blick auf die Sprinter-Produktion in Brandenburg nach eigenen Angaben derzeit keine Pläne, das Werk Ludwigsfelde zu schließen. Es herrscht aber teils Unsicherheit bei Gewerkschaft und Landesregierung. Mercedes will die Kosten der Transporter-Produktion senken. In Ludwigsfelde ist inzwischen eine Anlauf-Fabrik - für Prototypen oder Produktideen - für die Elektro-Plattform Van Electric Architecture etabliert worden.

Die Mercedes-Benz-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,42 Prozent höher bei 55,64 Euro.

/vr/DP/he

EISENHÜTTENSTADT/LUDWIGSFELDE (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf ArcelorMittal

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ArcelorMittal

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
