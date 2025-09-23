Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie
Marktkap. 48,91 Mrd. EURKGV 5,28 Div. Rendite 7,99%
WKN 710000
ISIN DE0007100000
Symbol MBGAF
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Hold" belassen. Der Finanzchef der Stuttgarter habe im schwierigen Umfeld ein konstruktives Update gegeben und künftige Chancen beleuchtet, schrieb Romain Gourvil nach dem zweiten Tag der Berenberg-Konferenz am Dienstag./ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 11:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
56,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
51,45 €
|Abst. Kursziel*:
8,84%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
51,28 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,20%
|
Analyst Name:
Romain Gourvil
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
59,65 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|10:51
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.09.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:51
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.09.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Warburg Research
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|17.12.21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|HSBC
|18.02.21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sell
|Warburg Research
|10:51
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.09.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Halten
|DZ BANK