Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag in Grün
Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 55,42 EUR zu.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 55,42 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie sogar auf 55,44 EUR. Bei 55,26 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 600.314 Stück gehandelt.
Am 11.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 63,17 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,98 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 45,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 21,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,30 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,63 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 59,68 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,95 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,95 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9,77 Prozent auf 33,15 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 36,74 Mrd. EUR gelegen.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger Experten zufolge am 23.10.2026 werfen.
Den erwarteten Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,84 EUR fest.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie
DAX 40-Wert Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 10 Jahren eingebracht
Aktien von BMW, VW, Porsche & Co. uneins: Kfz-Steuerbefreiung für neue E-Autos steht zur Diskussion
Crash-Gefahr für Tesla-Aktie? Top-Ten-Status in Deutschland verloren - Opel holt auf
Ausgewählte Hebelprodukte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: wegosi / Shutterstock.com
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.10.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Halten
|DZ BANK
|24.09.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.09.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.10.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.09.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Halten
|DZ BANK
|24.09.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.09.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.02.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|13.01.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|03.12.2024
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|17.12.2021
|Daimler Hold
|HSBC
|18.02.2021
|Daimler Sell
|Warburg Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen