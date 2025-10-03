DAX24.371 -0,2%Est505.649 +0,1%MSCI World4.350 +0,5%Top 10 Crypto16,70 +1,4%Nas22.887 +0,2%Bitcoin102.881 +0,1%Euro1,1736 +0,1%Öl64,67 +0,5%Gold3.873 +0,4%
Heute im Fokus
DAX fällt zurück -- US-Börsen höher -- BMW steigert US-Absatz deutlich -- Investoren wollen Billionen-Vergütung für Tesla-CEO Musk stoppen -- Palantir, Plug Power, IONOS, Boeing, Roche im Fokus
Top News
Rohstoffe im September 2025: So performten Goldpreis, Ölpreis und Co. Rohstoffe im September 2025: So performten Goldpreis, Ölpreis und Co.
Analysten sehen bei Deutsche Bank-Aktie Potenzial Analysten sehen bei Deutsche Bank-Aktie Potenzial
Profil
Notierung im Blick

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag in Grün

03.10.25 16:10 Uhr
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag in Grün

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 55,42 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
55,34 EUR 0,42 EUR 0,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 55,42 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie sogar auf 55,44 EUR. Bei 55,26 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 600.314 Stück gehandelt.

Am 11.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 63,17 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,98 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 45,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 21,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,30 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,63 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 59,68 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,95 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,95 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9,77 Prozent auf 33,15 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 36,74 Mrd. EUR gelegen.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger Experten zufolge am 23.10.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,84 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

DAX 40-Wert Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 10 Jahren eingebracht

Aktien von BMW, VW, Porsche & Co. uneins: Kfz-Steuerbefreiung für neue E-Autos steht zur Diskussion

Crash-Gefahr für Tesla-Aktie? Top-Ten-Status in Deutschland verloren - Opel holt auf

Bildquellen: wegosi / Shutterstock.com

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

DatumRatingAnalyst
02.10.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.09.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HaltenDZ BANK
24.09.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector PerformRBC Capital Markets
19.09.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
