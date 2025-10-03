DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.337 +0,2%Top 10 Crypto17,00 +3,3%Nas22.781 -0,3%Bitcoin104.126 +1,3%Euro1,1739 +0,2%Öl64,49 +0,3%Gold3.885 +0,7%
DAX geht mit leichten Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schließt uneins - Dow mit Rekord -- BMW steigert US-Absatz -- NVIDIA, Tesla, Palantir, Plug Power, IONOS, Boeing, Rumble im Fokus
September 2025: Experten empfehlen BMW-Aktie mehrheitlich zum Kauf
Aktien teils deutlich eingebrochen: Warum sich Strategys Krypto-Strategie nicht für jeden Nachahmer lohnt
NACHBÖRSE/XDAX Unv. bei 24.378 Pkt - Auto-Werte mitr leichten Gewinnen

03.10.25 22:29 Uhr
DOW JONES--Insgesamt recht ruhig verlief der nachbörsliche Handel am Freitag nach Aussage eines Händlers von Lang & Schwarz. Kurz vor US-Handelsschluss seien bei den deutschen Autowerten leichte Käufe verzeichnet worden. US-Präsident Trump erwägt, Unternehmen, die ihre Autos in den USA produzieren, Zollerleichterungen anzubieten, so ein Reuters-Bericht, der den republikanischen Senator Bernie Moreno und Vertreter der Auto-Industrie zitierte. Der Schritt könnte viele der derzeitigen Abgaben, mit denen Hersteller konfrontiert sind, aufheben, hieß es weiter. Unternehmen, die Autos im Inland montieren, würden effektiv vor Zöllen geschützt, sagte der Senator aus Ohio in dem Interview. Die Aktien von Mercedes-Benz und BMW wurden 1,2 Prozent höher getaxt.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.378 24.379 unv.

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 03, 2025 16:30 ET (20:30 GMT)

