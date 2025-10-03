NACHBÖRSE/XDAX Unv. bei 24.378 Pkt - Auto-Werte mitr leichten Gewinnen
DOW JONES--Insgesamt recht ruhig verlief der nachbörsliche Handel am Freitag nach Aussage eines Händlers von Lang & Schwarz. Kurz vor US-Handelsschluss seien bei den deutschen Autowerten leichte Käufe verzeichnet worden. US-Präsident Trump erwägt, Unternehmen, die ihre Autos in den USA produzieren, Zollerleichterungen anzubieten, so ein Reuters-Bericht, der den republikanischen Senator Bernie Moreno und Vertreter der Auto-Industrie zitierte. Der Schritt könnte viele der derzeitigen Abgaben, mit denen Hersteller konfrontiert sind, aufheben, hieß es weiter. Unternehmen, die Autos im Inland montieren, würden effektiv vor Zöllen geschützt, sagte der Senator aus Ohio in dem Interview. Die Aktien von Mercedes-Benz und BMW wurden 1,2 Prozent höher getaxt.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
24.378 24.379 unv.
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
