Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- DAX beendet Handel stabil -- Mercedes-Benz, Siemens Energy, Rheinmetall, TKMS, DroneShield, Plug Power im Fokus
Aktien Wien Schluss: ATX legt deutlich zu

19.11.25 18:16 Uhr
WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Mittwoch nach dem jüngsten Abwärtsschub erholt. Der ATX gewann 1,96 Prozent auf 4.809,19 Punkte, nachdem der Leitindex zuvor vier Verlusttage in Folge verzeichnet hatte.

An den europäischen Leitbörsen war die Tendenz uneinheitlich. International herrschte Spannung vor den anstehenden Quartalszahlen des US-Technologieschwergewichtes NVIDIA. Die Bilanz von Nvidia wird an den Märkten als Gradmesser für das Boomthema Künstliche Intelligenz gesehen. Zudem stehen am Donnerstag wichtige US-Arbeitsmarktdaten auf dem Datenkalender.

In Wien rückten auf Unternehmensebene Kapsch TrafficCom mit einer Zahlenvorlage und die Vienna Insurance Group (VIG) (Vienna Insurance) mit einer Prognoseanhebung ins Blickfeld der Akteure.

Die Vienna Insurance Group (VIG) hat ihren Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 angehoben. Der Versicherer rechnet nun mit einem Konzernergebnis vor Steuern von 1,10 bis 1,15 Milliarden Euro. Bisher war ein Jahresergebnis zwischen 950 Millionen und 1 Milliarde Euro angepeilt worden. Grund für den verbesserten Ausblick sei das "herausragende" Konzernergebnis vor Steuern für die ersten drei Quartale. Dieses werde rund 873 Millionen Euro betragen, das sei ein Plus von mehr als 30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die VIG-Papiere schlossen mit plus 3,7 Prozent.

Die Titel des Mautsystemanbieters reagierten auf die Ergebnispräsentation mit plus 0,7 Prozent. Das Unternehmen hat im ersten Halbjahr deutlich weniger Umsatz erzielt, aber dank eines positiven Einmaleffekts einen Gewinn ausgewiesen.

Klar nach oben ging es unter den schwergewichteten Banken für die Titel der Raiffeisen Bank International (Raiffeisen) mit einem Kursplus von 4,2 Prozent. Erste Group (Erste Group Bank) verteuerten sich um 2,6 Prozent und BAWAG legten 1,1 Prozent zu.

Unter den weiteren Schwergewichten gewannen voestalpine 2,7 Prozent. Im Technologiebereich legten AT&S-Titel ebenfalls um 2,7 Prozent zu. Die Papiere des Cateringunternehmens DO&CO zogen um 5,5 Prozent hoch. Wienerberger gewannen fünf Prozent. Sehr stark präsentierten sich auch die Bauwerte Porr und Strabag mit Kursaufschlägen von 4,7 und 2,8 Prozent.

Verbund-Aktien sanken um 0,4 Prozent auf 63,15 Euro. Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihre Einstufung "Sell" für die Aktien des Versorgers in einer aktuellen Studie unverändert belassen. Auch das Kursziel in Höhe von 60 Euro wurde beibehalten.

Der indische Fahrzeugkonzern Bajaj hat alle Anteile am bisherigen Joint Venture Pierer Bajaj und damit indirekt die Mehrheit an der KTM-Mutter Pierer Mobility übernommen. Am Dienstag sind die Aktien der Pierer Industrie an Bajaj übertragen worden. Die Aktien von Pierer Mobility schlossen 5,8 Prozent höher./ste/spa/APA/jha