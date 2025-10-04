GNW-News: Power Queen LiFePO4 Batterie Herbstaktion: 10 Jahre zuverlässige Energie und über 800 ? Ersparnis
^BERLIN, Oct. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mit dem Beginn der kälteren Monate
rückt das Thema Energiesicherheit für deutsche Haushalte und Investoren
gleichermaßen in den Vordergrund. Steigende Strompreise und die Gefahr von
Stromausfällen im Herbst und Winter erhöhen den Bedarf an zuverlässigen und
zugleich wirtschaftlichen Lösungen. Der Batteriespezialist Power Queen bietet
hier eine Antwort:
Leistungsstarke Power Queen LiFePO4-Batterien
(https://www.ipowerqueen.de/?utm_source=Comdirect&utm_medium=news&utm_campaign=PD_Sale_PR&utm_id=2025_PD_PR
)
sind während des Prime Big Deal Days im
Herbst zu Aktionspreisen mit bis zu 45 % Rabatt erhältlich.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Blei-Säure-Batterien, die alle zwei bis drei Jahre
ersetzt werden müssen, verfügen Power Queen LiFePO4-Batterien über eine
Lebensdauer von mehr als 10 Jahren bzw. 4000+ Ladezyklen. Das bedeutet: Eine
einzige Lithiumbatterie kann bis zu fünf Blei-Säure-Batterien ersetzen und spart
dem Nutzer im Lebenszyklus mehr als 800 EUR an Ersatz- und Wartungskosten. Damit
wird die Batterie nicht nur zum technischen Upgrade, sondern auch zu einer
wertbeständigen Investition.
Herbstaktion: Preisvorteil + Zusatzrabatte
Zur Herbstsaison startet Power Queen eine limitierte Rabattaktion mit bis zu 45
% Preisnachlass. Zusätzlich profitieren Kunden von gestaffelten Rabatten:
ab 500 EUR Bestellwert: -5 %
ab 800 EUR Bestellwert: -6 %
ab 1000 EUR Bestellwert: -8 %
Darüber hinaus gibt es auf Batterie + Ladegerät Bundles einen Extra-Rabatt von
-6 %.
Für Verbraucher und Investoren, die ihre Energiekosten langfristig senken
möchten, bietet die Herbstaktion von Power Queen einen klaren Vorteil. Die
wichtigsten Hot-Sale-Produkte und Angebote im Überblick:
Beste Smart-Bluetooth LiFePO4-Batterieangebote für Wohnmobile & Camper
12V 140Ah 190H Smart Wohnmobil-Batterie
(https://www.ipowerqueen.de/products/power-queen-12v-140ah-190h-smart-wohnmobil-
lithium-batterie-mit-
bluetooth?utm_source=Comdirect&utm_medium=news&utm_campaign=PRDE12140BT&utm_id=PRDE12140BT
)
, jetzt EUR339.99 -?Kompakt, einfache Installation?
Beste Hochkapazitäts-LiFePO4-Batterieangebote für Haus & Solar
24V 100Ah Solar-Batterie (https://www.ipowerqueen.de/products/power-queen-
lifepo4-24v-100ah-smart-solarbatterie-mit-
bluetooth?utm_source=Comdirect&utm_medium=news&utm_campaign=PRDE24100BT&utm_id=PRDE24100BT
)
, jetzt EUR459.99 -?Bluetooth-Überwachung, zuverlässig?
12V 280Ah Niedertemperatur-Batterie (https://www.ipowerqueen.de/products/power-
queen-12v-280ah-niedertemperatur-lifepo4-
solarbatterie?utm_source=Comdirect&utm_medium=news&utm_campaign=PRDE12280&utm_id=PRDE12280
)
, jetzt EUR479.99 -?Kältefest, langlebig?
12V 410Ah LiFePO4 Batterie (https://www.ipowerqueen.de/products/power-queen-
12v-400ah-lifepo4-batterie-eingebautes-250a-
bms?utm_source=Comdirect&utm_medium=news&utm_campaign=PRDE12410&utm_id=PRDE12410
)
, jetzt EUR999.99 -?Hohe Kapazität, langlebig?
Über Power Queen
Power Queen ist eine familienorientierte Marke für LiFePO4-Batterien, inspiriert
von Stärke, Fürsorge und einem nachhaltigen Lebensstil.
Power Queen steht für innovative Energiespeicherlösungen mit langfristigen
wirtschaftlichen Vorteilen und liefert sichere, zuverlässige Energie, die jeder
Familie Wärme, Schutz und Komfort bringt - für Camper, Bootsbesitzer und
Haushalte, die überall auf verlässliche Energie angewiesen sind.
In diesem Herbst in zuverlässige Energie und mehr Komfort investieren. Verpassen
Sie nicht die Prime Big Deal Days
(https://www.ipowerqueen.de/?utm_source=Comdirect&utm_medium=news&utm_campaign=PD_Sale_PR&utm_id=2025_PD_PR
)
mit den zeitlich begrenzten Angeboten
von Power Queen, sichern Sie sich 5 Jahre Garantie und langfristigen Mehrwert
mit LiFePO4-Familienspeicherlösungen
(https://www.ipowerqueen.de/?utm_source=Comdirect&utm_medium=news&utm_campaign=PD_Sale_PR&utm_id=2025_PD_PR
)
.
Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9c5f6821-c65a-4352-bf51-
752de6cff2e4/de
Email: marketing@ipowerqueen.com
Contact: Willa Zhang