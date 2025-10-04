GNW-News: Power Queen LiFePO4 Batterie Herbstaktion: 10 Jahre zuverlässige Energie und über 800 ? Ersparnis

^BERLIN, Oct. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mit dem Beginn der kälteren Monate

rückt das Thema Energiesicherheit für deutsche Haushalte und Investoren

Wer­bung Wer­bung

gleichermaßen in den Vordergrund. Steigende Strompreise und die Gefahr von

Stromausfällen im Herbst und Winter erhöhen den Bedarf an zuverlässigen und

zugleich wirtschaftlichen Lösungen. Der Batteriespezialist Power Queen bietet

hier eine Antwort:

Leistungsstarke Power Queen LiFePO4-Batterien

(https://www.ipowerqueen.de/?utm_source=Comdirect&utm_medium=news&utm_campaign=P

Wer­bung Wer­bung

D_Sale_PR&utm_id=2025_PD_PR normalLink \tdfe -10 \tdlt text \tdlf FromDialog

\tdtf 0 \tdsub normalLink \tdkey 4kvz8u) sind während des Prime Big Deal Days im

Herbst zu Aktionspreisen mit bis zu 45 % Rabatt erhältlich.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Blei-Säure-Batterien, die alle zwei bis drei Jahre

ersetzt werden müssen, verfügen Power Queen LiFePO4-Batterien über eine

Lebensdauer von mehr als 10 Jahren bzw. 4000+ Ladezyklen. Das bedeutet: Eine

Wer­bung Wer­bung

einzige Lithiumbatterie kann bis zu fünf Blei-Säure-Batterien ersetzen und spart

dem Nutzer im Lebenszyklus mehr als 800 EUR an Ersatz- und Wartungskosten. Damit

wird die Batterie nicht nur zum technischen Upgrade, sondern auch zu einer

wertbeständigen Investition.

Herbstaktion: Preisvorteil + Zusatzrabatte

Zur Herbstsaison startet Power Queen eine limitierte Rabattaktion mit bis zu 45

% Preisnachlass. Zusätzlich profitieren Kunden von gestaffelten Rabatten:

ab 500 EUR Bestellwert: -5 %

ab 800 EUR Bestellwert: -6 %

ab 1000 EUR Bestellwert: -8 %

Darüber hinaus gibt es auf Batterie + Ladegerät Bundles einen Extra-Rabatt von

-6 %.

Für Verbraucher und Investoren, die ihre Energiekosten langfristig senken

möchten, bietet die Herbstaktion von Power Queen einen klaren Vorteil. Die

wichtigsten Hot-Sale-Produkte und Angebote im Überblick:

Beste Smart-Bluetooth LiFePO4-Batterieangebote für Wohnmobile & Camper

12V 140Ah 190H Smart Wohnmobil-Batterie

(https://www.ipowerqueen.de/products/power-queen-12v-140ah-190h-smart-wohnmobil-

lithium-batterie-mit-

bluetooth?utm_source=Comdirect&utm_medium=news&utm_campaign=PRDE12140BT&utm_id=P

RDE12140BT normalLink \tdfe -10 \tdlt text \tdlf FromDialog \tdtf 0 \tdsub

normalLink \tdkey 0um6fy), jetzt EUR339.99 -?Kompakt, einfache Installation?

Beste Hochkapazitäts-LiFePO4-Batterieangebote für Haus & Solar

24V 100Ah Solar-Batterie (https://www.ipowerqueen.de/products/power-queen-

lifepo4-24v-100ah-smart-solarbatterie-mit-

bluetooth?utm_source=Comdirect&utm_medium=news&utm_campaign=PRDE24100BT&utm_id=P

RDE24100BT normalLink \tdfe -10 \tdlt text \tdlf FromDialog \tdtf 0 \tdsub

normalLink \tdkey l17rrf), jetzt EUR459.99 -?Bluetooth-Überwachung, zuverlässig?

12V 280Ah Niedertemperatur-Batterie (https://www.ipowerqueen.de/products/power-

queen-12v-280ah-niedertemperatur-lifepo4-

solarbatterie?utm_source=Comdirect&utm_medium=news&utm_campaign=PRDE12280&utm_id

=PRDE12280 normalLink \tdfe -10 \tdlt text \tdlf FromDialog \tdtf 0 \tdsub

normalLink \tdkey 78froz), jetzt EUR479.99 -?Kältefest, langlebig?

12V 410Ah LiFePO4 Batterie (https://www.ipowerqueen.de/products/power-queen-

12v-400ah-lifepo4-batterie-eingebautes-250a-

bms?utm_source=Comdirect&utm_medium=news&utm_campaign=PRDE12410&utm_id=PRDE12410

normalLink \tdfe -10 \tdlt text \tdlf FromDialog \tdtf 0 \tdsub normalLink

\tdkey 4rcqao), jetzt EUR999.99 -?Hohe Kapazität, langlebig?

Über Power Queen

Power Queen ist eine familienorientierte Marke für LiFePO4-Batterien, inspiriert

von Stärke, Fürsorge und einem nachhaltigen Lebensstil.

Power Queen steht für innovative Energiespeicherlösungen mit langfristigen

wirtschaftlichen Vorteilen und liefert sichere, zuverlässige Energie, die jeder

Familie Wärme, Schutz und Komfort bringt - für Camper, Bootsbesitzer und

Haushalte, die überall auf verlässliche Energie angewiesen sind.

In diesem Herbst in zuverlässige Energie und mehr Komfort investieren. Verpassen

Sie nicht die Prime Big Deal Days

(https://www.ipowerqueen.de/?utm_source=Comdirect&utm_medium=news&utm_campaign=P

D_Sale_PR&utm_id=2025_PD_PR normalLink \tdfe -10 \tdlt text \tdlf FromDialog

\tdtf 0 \tdsub normalLink \tdkey 67c443) mit den zeitlich begrenzten Angeboten

von Power Queen, sichern Sie sich 5 Jahre Garantie und langfristigen Mehrwert

mit LiFePO4-Familienspeicherlösungen

(https://www.ipowerqueen.de/?utm_source=Comdirect&utm_medium=news&utm_campaign=P

D_Sale_PR&utm_id=2025_PD_PR normalLink \tdfe -10 \tdlt text \tdlf FromDialog

\tdtf 0 \tdsub normalLink \tdkey o85ncc).

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9c5f6821-c65a-4352-bf51-

752de6cff2e4/de

Email: marketing@ipowerqueen.com

Contact: Willa ZhangÂ°