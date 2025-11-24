DAX23.281 +0,8%Est505.536 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,75 +0,3%Nas22.273 +0,9%Bitcoin74.928 -0,7%Euro1,1540 +0,2%Öl62,55 +0,1%Gold4.079 +0,3%
Merz: Rechne nicht mit Ukraine-Durchbruch diese Woche

LUANDA (dpa-AFX) - Kanzler Friedrich Merz rechnet nicht mit einem Durchbruch bei den Verhandlungen über einen Frieden in der Ukraine noch diese Woche. "Das ist ein mühsamer Prozess. Der wird in dieser Woche allenfalls kleinere Schritte vorangehen", sagte der CDU-Politiker nach Beratungen mit anderen Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union am Rande des EU-Afrika-Gipfels in der angolanischen Hauptstadt Luanda.

Er fügte hinzu: "Der nächste Schritt muss sein: Russland muss an den Tisch. Und wenn dies möglich ist, dann hat sich jede Anstrengung gelohnt."

Vertreter der USA und der Ukraine haben bei Gesprächen in Genf zuvor gemeinsam einen überarbeiteten und verbesserten Entwurf eines Friedensplans für die Ukraine erstellt./bk/DP/mis

