ROUNDUP/Merz: Rechne nicht mit Ukraine-Durchbruch diese Woche
Werte in diesem Artikel
LUANDA (dpa-AFX) - Kanzler Friedrich Merz rechnet nicht mit einem Durchbruch bei den Verhandlungen über einen Frieden in der Ukraine noch in dieser Woche. "Das ist ein mühsamer Prozess. Der wird in dieser Woche allenfalls kleinere Schritte vorangehen", sagte der CDU-Politiker nach Beratungen mit anderen Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union am Rande des EU-Afrika-Gipfels in der angolanischen Hauptstadt Luanda.
"Frieden in der Ukraine gibt es nicht über Nacht", sagte Merz und ergänzte: "Der nächste Schritt muss sein: Russland muss an den Tisch. Und wenn dies möglich ist, dann hat sich jede Anstrengung gelohnt." Die entscheidende Bewegung müsse jetzt aber von Russland aus kommen. "Solange diese Bewegung nicht erkennbar wird, gibt's keinen Prozess. Und wenn's keinen Prozess gibt, gibt es keinen Frieden." Er habe dafür geworben, noch einmal massiven Druck auf Russland ausüben.
Vertreter der USA und der Ukraine haben bei Gesprächen in Genf zuvor gemeinsam einen überarbeiteten Entwurf eines Friedensplans für die Ukraine erstellt.
Merz: Waffenstillstand so schnell wie möglich
Das von der US-Regierung ursprünglich vorgeschlagene 28-Punkte-Papier sei in Genf in wesentlichen Teilen modifiziert worden, sagte Merz. Das neue Papier werde gegenwärtig abgestimmt, danach werde es die gemeinsame Position der Amerikaner, der Europäer und der Ukraine sein. "Wir sind uns einig, wir wollen so schnell wie möglich einen Waffenstillstand und den Frieden in der Ukraine und wir wollen Sicherheit für Europa", fügte der Kanzler hinzu.
Einen Friedensplan für die Ukraine "kann es nicht geben, wenn wir nicht unsere Zustimmung geben zu Fragen, die europäische Interessen und europäische Souveränität berühren", betonte Merz. Europa stehe "geschlossen beieinander in diesem Schicksalsmoment". Die Ukraine dürfe nicht zu einseitigen territorialen Konzessionen gezwungen werden und müsse sich auch in Zukunft wirksam gegen Aggressionen zur Wehr setzen können. "Dazu braucht sie starke Streitkräfte und belastbare Sicherheitsgarantien der Partner."/bk/DP/mis
Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Rheinmetall AG
Analysen zu Rheinmetall AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:41
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|09:11
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.2025
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|20.11.2025
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:11
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.2025
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|20.11.2025
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|19.11.2025
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:41
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|19.11.2025
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|11.11.2025
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.2025
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.06.2019
|Rheinmetall Reduce
|Oddo BHF
|25.01.2017
|Rheinmetall Sell
|Deutsche Bank AG
|06.11.2015
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|12.08.2015
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|01.06.2015
|Rheinmetall verkaufen
|Credit Suisse Group
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen