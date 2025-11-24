DAX23.236 +0,6%Est505.524 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,67 -0,4%Nas22.273 +0,9%Bitcoin74.747 -0,9%Euro1,1547 +0,3%Öl62,67 +0,3%Gold4.079 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 HENSOLDT HAG000 BASF BASF11 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Amazon 906866 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zinshoffnungen: DAX zieht an -- DroneShield im Visier von Shortsellern -- Alphabet, TKMS, D-Wave, Novo Nordisk, Siemens Energy, Rheinmetall & Co., DHL, Bayer, Lufthansa, Strategy im Fokus
Top News
Siemens-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. gibt Buy-Bewertung bekannt Siemens-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. gibt Buy-Bewertung bekannt
Buy von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) für Hannover Rück-Aktie Buy von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) für Hannover Rück-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Trading Idee

Trading Idee: Rheinmetall - Abprall bei 1.400 Euro und erneuter Anstieg erwartet

24.11.25 14:00 Uhr

Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich

Trading Idee: Rheinmetall - Abprall bei 1.400 Euro und erneuter Anstieg erwartet | finanzen.net

Die Aktien von Rheinmetall sind seit dem Verlaufshoch bei 2.008 Euro am 03. Oktober 2025 unter Druck geraten und befinden sich aktuell in einer Korrektur im übergeordneten Aufwärtstrend. Dabei nähern sich die Titel aktuell der Unterstützung um 1.400 Euro an und zeigen sich aktuell am heutige Montag im Bereich von 1.466 Euro.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
1.464,00 EUR -41,00 EUR -2,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Unterstützungszone um 1.400 Euro wird zudem durch das 38,2%-Fibonacci-Retracement verstärkt, was einen Abprall nach oben noch wahrscheinlicher macht. Zudem läuft die saisonal schwache Phase bei Rheinmetall im Dezember aus, wobei es in der Regel zu einer Bodenbildung Ende November und Anfang Dezember kommt. Die stärksten Börsenmonate im Jahr bei Rheinmetall sind die Monate Januar bis Anfang April, so dass per Jahresende 2025 eine langfristige Long-Position bei den Rheinmetall-Aktien erwogen werden könnte. Kurzfristig ist aber eher noch mit einem weiteren Kursrückgang Richtung 1.400 Euro und tiefer zu rechnen. Um 1.400 Euro könnten die Rheinmetall-Aktien dann auspendeln und erneut ansteigen.

In eigener Sache
NEU: Trading-Idee sofort per E-Mail erhalten!

Erhalten Sie die Trading-Idee künftig sofort bei Erscheinen in Ihr Postfach! Jetzt kostenlos anmelden und keine Trading-Chance mehr verpassen!

Trading Idee: Rheinmetall

Fazit:

Trader könnten auf zunächst auf einen weiteren Kursrückgang bei den Rheinmetall-Aktien bis in den Bereich von 1.400 Euro zur Unterstützung setzen und erst dann langsam von Short auf Long wechseln und Long-Positionen aufbauen. Eine erste Long-Tranche könnte sich dabei um 1.400/1.350 Euro anbieten. Bis in den Bereich von etwa 1.400 Euro bietet sich kurzfristig aber zunächst eine Short-Position an. Eine Short-Position mit einem Turbo-Optionsschein (UQ242W) der UBS wäre hier eine Option. Das Kursziel liegt bei 1.400,00 Euro (Kursziel Put: 4,21 Euro), der Stopp könnte über dem Vortageshoch bei 1.600 Euro (Stopp Put: 2,21 Euro) gesetzt werden.

Trading Idee: Rheinmetall
BasiswertRheinmetall (ISIN: DE0007030009)
ProduktgattungOpen End Turbo-Optionsschein
EmittentUBS
ISIN/WKN HebelproduktDE000UQ242W9 / UQ242W
LaufzeitOpen End
Kurs K.-o.-Put (Datum)3,55€/3,58€ (24.11.2025, 14:00 Uhr)
Basispreis variabel1.809,06€
Knock-out-Schwelle1.809,06€
Hebel4,12
Abstand zum Knock-out23,27%
Stop-Loss Put2,21€
Ziel Put4,21€ (+15,68%)

Hier finden Sie weitere Trading Ideen.

Disclaimer:

Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister FSG Financial Services Group. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.
Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com, Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
10:41Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
09:11Rheinmetall OverweightBarclays Capital
08:01Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.11.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
20.11.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
09:11Rheinmetall OverweightBarclays Capital
08:01Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.11.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
20.11.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
19.11.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
10:41Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
19.11.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
19.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
11.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
06.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen