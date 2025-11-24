Trading Idee: Rheinmetall - Abprall bei 1.400 Euro und erneuter Anstieg erwartet
Die Aktien von Rheinmetall sind seit dem Verlaufshoch bei 2.008 Euro am 03. Oktober 2025 unter Druck geraten und befinden sich aktuell in einer Korrektur im übergeordneten Aufwärtstrend. Dabei nähern sich die Titel aktuell der Unterstützung um 1.400 Euro an und zeigen sich aktuell am heutige Montag im Bereich von 1.466 Euro.
Die Unterstützungszone um 1.400 Euro wird zudem durch das 38,2%-Fibonacci-Retracement verstärkt, was einen Abprall nach oben noch wahrscheinlicher macht. Zudem läuft die saisonal schwache Phase bei Rheinmetall im Dezember aus, wobei es in der Regel zu einer Bodenbildung Ende November und Anfang Dezember kommt. Die stärksten Börsenmonate im Jahr bei Rheinmetall sind die Monate Januar bis Anfang April, so dass per Jahresende 2025 eine langfristige Long-Position bei den Rheinmetall-Aktien erwogen werden könnte. Kurzfristig ist aber eher noch mit einem weiteren Kursrückgang Richtung 1.400 Euro und tiefer zu rechnen. Um 1.400 Euro könnten die Rheinmetall-Aktien dann auspendeln und erneut ansteigen.
Fazit:
Trader könnten auf zunächst auf einen weiteren Kursrückgang bei den Rheinmetall-Aktien bis in den Bereich von 1.400 Euro zur Unterstützung setzen und erst dann langsam von Short auf Long wechseln und Long-Positionen aufbauen. Eine erste Long-Tranche könnte sich dabei um 1.400/1.350 Euro anbieten. Bis in den Bereich von etwa 1.400 Euro bietet sich kurzfristig aber zunächst eine Short-Position an. Eine Short-Position mit einem Turbo-Optionsschein (UQ242W) der UBS wäre hier eine Option. Das Kursziel liegt bei 1.400,00 Euro (Kursziel Put: 4,21 Euro), der Stopp könnte über dem Vortageshoch bei 1.600 Euro (Stopp Put: 2,21 Euro) gesetzt werden.
|Trading Idee: Rheinmetall
|Basiswert
|Rheinmetall (ISIN: DE0007030009)
|Produktgattung
|Open End Turbo-Optionsschein
|Emittent
|UBS
|ISIN/WKN Hebelprodukt
|DE000UQ242W9 / UQ242W
|Laufzeit
|Open End
|Kurs K.-o.-Put (Datum)
|3,55€/3,58€ (24.11.2025, 14:00 Uhr)
|Basispreis variabel
|1.809,06€
|Knock-out-Schwelle
|1.809,06€
|Hebel
|4,12
|Abstand zum Knock-out
|23,27%
|Stop-Loss Put
|2,21€
|Ziel Put
|4,21€ (+15,68%)
Hier finden Sie weitere Trading Ideen.
