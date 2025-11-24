DAX23.281 +0,8%Est505.536 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,75 +0,3%Nas22.273 +0,9%Bitcoin74.928 -0,7%Euro1,1540 +0,2%Öl62,55 +0,1%Gold4.079 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 HENSOLDT HAG000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BASF BASF11 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Amazon 906866 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zinshoffnungen: DAX zieht an -- DroneShield im Visier von Shortsellern -- Alphabet, TKMS, D-Wave, Novo Nordisk, Siemens Energy, Rheinmetall & Co., DHL, Bayer, Lufthansa, Strategy, NEL im Fokus
Top News
Churchill Downs - Sportwettenanbieter profitiert von steigenden Konsumausgaben! Churchill Downs - Sportwettenanbieter profitiert von steigenden Konsumausgaben!
Nach schwacher Vorwoche: DAX stabilisiert sich - Wirtschaftssorgen lassen Gewinne etwas schmelzen Nach schwacher Vorwoche: DAX stabilisiert sich - Wirtschaftssorgen lassen Gewinne etwas schmelzen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Thyssenkrupp verkauft Automation Engineering an Agile Robots

24.11.25 13:14 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp AG
8,47 EUR -0,07 EUR -0,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ESSEN (dpa-AFX) - Der Industriekonzern thyssenkrupp verkauft den Geschäftsbereich Automation Engineering an das Münchner Unternehmen Agile Robots. Die Veräußerung sei Teil der beschlossenen Neuaufstellung von Thyssenkrupp Automotive Technology, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Der Abschluss werde in den kommenden Monaten erwartet. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

Wer­bung

Das Segment Automotive Technology richte sein Portfolio auf die Bereiche Chassis, Komponenten, Aftermarket und Schmiedegeschäft aus. Ziel sei es, profitables Wachstum durch stärkere Kundennähe, effiziente Technologien und serviceorientierte Geschäftsmodelle zu erreichen, hieß es weiter./err/mis

Ausgewählte Hebelprodukte auf thyssenkrupp

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu thyssenkrupp AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu thyssenkrupp AG

DatumRatingAnalyst
07.11.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.11.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
22.10.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
22.10.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
20.10.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
16.09.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
14.08.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
11.08.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
12.06.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
27.05.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
07.11.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.11.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
22.10.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
22.10.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
20.10.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
14.08.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK
29.07.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK
16.07.2025thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
25.11.2024thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
19.11.2024thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für thyssenkrupp AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen