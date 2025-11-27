DAX23.784 +0,2%Est505.652 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,45 +0,7%Nas23.215 +0,8%Bitcoin79.155 +1,4%Euro1,1578 -0,2%Öl63,05 ±-0,0%Gold4.154 -0,2%
Mehrjahreshoch

Salzgitter-Aktie klettert auf Höchststand seit Sommer 2023: Chancen durch Ukraine-Wiederaufbau

27.11.25 10:16 Uhr
Salzgitter-Aktie im Aufwind: Handels- und Wiederaufbauperspektiven stützen | finanzen.net

Aktien von Salzgitter haben am Donnerstagmorgen mit 35,20 Euro das höchste Niveau seit Sommer 2023 erklommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ArcelorMittal
36,85 EUR -0,12 EUR -0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Salzgitter
34,90 EUR 0,70 EUR 2,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SSAB Svenskt Stal AB
6,07 EUR -0,04 EUR -0,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
voestalpine AG
37,40 EUR 0,26 EUR 0,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zuletzt lag das Plus via XETRA bei 2,18 Prozent auf 34,72 Euro. Die Papiere des Stahlkonzerns bauten ihr Jahresplus damit auf 120 Prozent aus. Tags zuvor waren sie nach einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank bereits kräftig angesprungen. Insgesamt profitieren sie von der Aussicht auf ein protektionistischeres Handelsumfeld in Europa mit geringeren Importquoten für Stahl sowie möglichem Geschäft in der Ukraine, sobald der Krieg endet.

Letzteres habe Stahlwerte schon einmal am Jahresanfang beflügelt und sei nun mit den neuen US-Plänen wieder Thema, schrieb Analyst Maxime Kogge von der Investmentbank Oddo BHF. Der Wiederaufbau werde immense Mengen an Stahl brauchen, genau zu quantifizieren seien sie kaum. Mit Blick auf Weltbank-Schätzungen gehe es wohl um 100 Millionen Tonnen Stahl.

An erster Stelle dürften ukrainische Hersteller profitieren beziehungsweise ArcelorMittal mit seinen dortigen Werken, so Kogge. Der Einfluss auf den Rest der Branche sei schwieriger absehbar. Insgesamt verbesserten sie jedoch die Branchenaussichten, zusätzlich zu den deutschen Infrastrukturausgaben und den Rüstungsinvestitionen. Er nennt hier neben Salzgitter auch die schwedische SSAB und die österreichische voestalpine.

/ag/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Analysen zu Salzgitter

DatumRatingAnalyst
26.11.2025Salzgitter NeutralJP Morgan Chase & Co.
26.11.2025Salzgitter BuyDeutsche Bank AG
11.11.2025Salzgitter NeutralUBS AG
11.11.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
11.11.2025Salzgitter HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
26.11.2025Salzgitter BuyDeutsche Bank AG
19.09.2025Salzgitter BuyBaader Bank
11.08.2025Salzgitter BuyBaader Bank
04.08.2025Salzgitter BuyBaader Bank
12.05.2025Salzgitter BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
26.11.2025Salzgitter NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.11.2025Salzgitter NeutralUBS AG
11.11.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
11.11.2025Salzgitter HoldDeutsche Bank AG
11.11.2025Salzgitter NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
15.10.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.07.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.03.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
21.03.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Salzgitter nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen