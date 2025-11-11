Neutral-Rating

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Salzgitter nach Zahlen von 28,50 auf 27,90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen.

Der Ausblick von Salzgitter auf das Jahr 2026 sei geprägt von "vorsichtigem Optimismus", schrieb Dominic O'Kane in einer am Montag vorliegenden Studie. Das niedrigere Kursziel begründete er mit der Annahme einer etwas höheren Nettoverschuldung.

Wer­bung Wer­bung

Die Salzgitter-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 1,97 Prozent auf 28,92 Euro.

NEW YORK (dpa-AFX)