Shutdown-Ende naht: DAX weiter leicht erholt -- Börsen in Fernost letztlich uneins -- Porsche verdient deutlich weniger -- Plug Power mit höherem Umsatz -- HENSOLDT, United Internet, Allianz im Fokus
Neutral-Rating

Salzgitter-Aktie verliert: JPMorgan senkt Ziel für Salzgitter auf 27,90 Euro

11.11.25 09:27 Uhr
Salzgitter-Aktie tiefer: "Vorsichtiger Optimismus" reicht nicht - JPMorgan zeigt sich bei Salzgitter skeptisch | finanzen.net

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Salzgitter nach Zahlen von 28,50 auf 27,90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen.

Der Ausblick von Salzgitter auf das Jahr 2026 sei geprägt von "vorsichtigem Optimismus", schrieb Dominic O'Kane in einer am Montag vorliegenden Studie. Das niedrigere Kursziel begründete er mit der Annahme einer etwas höheren Nettoverschuldung.

Die Salzgitter-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 1,97 Prozent auf 28,92 Euro.

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

